Der Weihnachtsmarkt lockt Tausende von Menschen Tag für Tag in die Konstanzer Innenstadt. Die Besucher möchten bummeln, einkaufen, Freunde treffen. Kurzum: eine schöne Zeit haben. Damit dies der Fall ist, hat der Veranstalter verschiedene Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Die Brotlaube ist komplett gesperrt für die Dauer des Weihnachtsmarktes. | Bild: Oliver Hanser

Zwei Typen von Gefahr – aber auch zwei Verantwortlichkeiten? Das ist die Frage

Levin Stracke unterscheidet grundsätzlich in zwei Art der Gefährdungen. "Das eine ist der Besucher, der zu viel Glühwein getrunken hat und dann vielleicht aggressiv wird", sagt er. "Dafür haben wir einen Sicherheitsdienst engagiert. Das ist unsere Verantwortung, und dieser Pflicht kommen wir gerne nach." Da könne man durchaus schlussfolgern, dass der Stand und der Veranstalter Mitschuld seien, wenn ein Betrunkener beispielsweise eine Schlägerei anzettelt oder Sachbeschädigung begeht.

Die zweite Gefährdung jedoch komme von außen: "Seit dem terroristischen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin mit zwölf Toten sind auch wir ein potenzielles Ziel solcher Anschläge", sagt er. "Doch was können wir dafür? Wir wollen den Menschen vorweihnachtliche Freuden besorgen. Doch in unseren Augen ist so etwas eine übergeordnete Situation und hat nichts mit dem Weihnachtsmarkt an sich zu tun."

Auch in der Hafenstraße kurz vor dem Konzilvorplatz stehen Poller. | Bild: Oliver Hanser

Ist die Sicherheit vor Terroranschlägen eine staatliche Aufgabe?

Daher bemerkt Stracke: „Es ist irgendwie absurd: Wir als potenzielle Opfer solcher Anschläge sollen für unsere Sicherheit selbst sorgen und das bitteschön auch bezahlen. Dabei ist es die hoheitliche Aufgabe des Staates, für die Sicherheit der Bevölkerung zu sorgen.“

Meinung In Konstanz zahlen Weihnachtsmarkt-Besucher selbst für ihre Sicherheit. Dabei ist hier der Staat in der Pflicht von Andreas Schuler

Er beziffert die Kosten für das gesamte Konzept mit den Betonklötzen und dem Personal, das im Falle eines Notfalls die Ketten öffnen und Rettungsfahrzeuge durchfahren lassen kann, auf rund 20.000 Euro. 2017 legte er diese Kosten auf die Standbetreiber um: Wer einen Imbiss hatte, musste bis zu 100 Prozent Standerhöhung hinlegen. Alle anderen kamen deutlich besser weg und kamen zum Teil komplett um eine Erhöhung herum. Der Veranstalter zahlt nach eigenen Angaben rund 40.000 Euro Gebühr an die Stadt.

Levin Stracke und die Betonpoller, bevor sie auf den Zufahrtsstraßen platziert wurden. | Bild: Oliver Hanser

Die Stadt bewertet die Sache anders und sagt: Der Veranstalter ist für die Sicherheit verantwortlich

Die Stadt Konstanz hat auf den SÜDKURIER-Artikel der vergangenen Woche über das Sicherheitskonzept reagiert. Walter Rügert vom Pressebüro schreibt nach Rücksprache mit dem Bürgerbüro: "Die Aussage des Herrn Levin Stracke, dass der Staat allein für die Sicherheit der Bevölkerung verantwortlich ist, wird im Zusammenhang mit Veranstaltungen vom Bürgeramt anders bewertet. Der Veranstalter einer Großveranstaltung ist für die Sicherheit der Besucher verantwortlich und muss ein Sicherheitskonzept vorlegen."

Dies sei schon vor 2017 der Fall gewesen, die Kosten für das Sicherheitskonzept seien daher schon vorher für den Veranstalter kalkulierbar gewesen.

Die Betonsperren sollen nicht nur Terroristen abhalten

"Neu waren seit dem letzten Jahr die Zufahrtssperren, das ist richtig", so Walter Rügert. "Nur dienen diese eben nicht nur der Abwehr von Terroristen, sondern verhindern auch die Zufahrt von anderen Personen, die aus nicht-terroristischen Gründen anderen Menschen Schaden zufügen möchten. Dies zeigt, dass wir uns immer wieder auf neue Sicherheitsanforderungen einstellen müssen, die Vorgaben an die Veranstalter sind bei jeder Veranstaltung abhängig von deren Lage und Größe. Zufahrtssperren haben wir bei allen größeren Festen, wie Seenachtfest, Weinfest, Flohmarkt etc."

Würde die Stadt Konstanz für die Sicherheitsmaßnahmen aufkommen, würde dies laut Walter Rügert auch bedeuten, dass am Ende alle Konstanzer dafür aufkommen müssten, unabhängig ob sie die jeweilige Veranstaltung überhaupt besuchen oder nicht.

Das sagt zumindest Konstanz. In Berlin zahlt die Stadt für die Weihnachtsmarkt-Sicherheit

Zwei Jahre nach dem Terroranschlag auf den Berliner Breitscheidplatz, bei dem der islamistische Attentäter Anis Amri mit einem Lkw zwölf Menschen tötete und 55 weitere verletzte, wurden die Sicherheitsmaßnahmen in Berlin noch einmal drastisch verschärft. Betonbarrikaden, mit Sand gefüllte Gitterkörbe, unzählige mobile Poller riegeln den Platz komplett ab – alle Zufahrtswege sollen somit nicht mehr befahrbar sein.

Die Kombination aus verschiedenen Absperrungen soll laut Senat einen in Deutschland bislang „einzigartigen Zufahrtsschutz“ gegen Terroranschläge mit bis zu 40 Tonnen schweren Lastern bieten. Die Kosten: rund 2,5 Millionen Euro – die die Stadt Berlin übernimmt. Und das Berliner Verwaltungsgericht entschied: Das ist richtig so.