Am Hörnle-Strandbad herrscht dieser Tage lebhafter Betrieb, der oder im besten Fall die beiden Bademeister haben genug zu tun, das Gelände im Blick zu behalten. Normalerweise wird der aufmerksame Blick des Aufsichtspersonals durch ein weiteres Sicherheitssystem ergänzt: Es gibt drei Notrufsäulen auf dem Gelände des Bades. An ihnen kann man durch eine Nummer, die automatisch an den Bademeister verbindet, einen Notfall melden.

Zwei von drei Säulen funktionieren nicht

Zwei der drei Säulen sind aktuell allerdings defekt, worauf mehrere SÜDKURIER-Leser verwiesen haben. Außerdem funktioniere eine Dusche auf dem Gelände nicht. Die Bädergesellschaft bestätigt, dass zwei Notrufsäulen nicht funktionieren. „Die dritte Säule, die an der Wiese am Thermalbad in der Nähe des Versehrtenbads steht, ist noch intakt“, sagt Christopher Pape, Sprecher der Stadtwerke und der Bädergesellschaft.

Bei dieser Doppeldusche funktioniert nur ein Exemplar. | Bild: Wagner, Claudia

Die Telekom kündigt die Nummer – und sagt nicht Bescheid

Bei den beiden anderen Säulen habe die Telekom aus technischen Gründen die zugehörige Telefonnummer gekündigt. Die Kündigung wurde den Stadtwerken jedoch nicht zugestellt, sodass der Ausfall der Notrufsäulen lang unbemerkt blieb, erläutert Pape.

Erst jetzt kümmert sich eine Firma um die Behebung des Schadens

Seither haben die Stadtwerke versucht, den Defekt zu beheben: die erste angesprochene Firma zeigte kein Interesse. Die zweite Firma sei nun dabei, sich um den Schaden zu kümmern. Unter anderem muss eine SIM-Karte in der Notrufsäule installiert werden. „Wir wollen das schnell hinbekommen“, sagt Pape. Für Sicherheit sei grundsätzlich durch einen anwesenden Bademeister und meist noch einen Rettungsschwimmer gesorgt.

Wer für die Sicherheit der Badegäste verantwortlich ist

Wer haftet aber, wenn im Moment ein Badeunfall passierte, der nicht über den Notruf gemeldet werden kann? Baden die Konstanzer auf eigene Gefahr am Hörnlebad? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Grundsätzlich bestehen verschiedene Stufen der Aufsichtspflicht bei Bädern, erläutert Pape. An Badestellen wie am Herosé-Park schwimmen alle Badegäste auf eigene Gefahr, es gibt keine Aufsicht. In Freibädern wie der Therme bestehe volle Aufsichtspflicht.

Beim Hörnle besteht nur eine begrenzte Aufsichtspflicht

Das Hörnle-Strandbad falle in einen Zwischenbereich, es gebe eine begrenzte Aufsichtspflicht. „Beispielsweise ist zu bestimmten Zeiten Aufsichtspersonal anwesend, was durch eine Flagge am Bademeisterhaus angezeigt wird“, so Pape. Die Rechtsprechung zu diesem Grenzbereich sei aber sehr dürftig. In erster Linie müssen die Badegäste ihre Sicherheit selbst im Blick haben.

Viel Lob und ein wenig Kritik am Badevergnügen am Hörnle

Die meisten Personen, die das Hörnle-Bad besuchen, fühlen sich dort sehr wohl. „Ich liebe das Hörnle„, sagt Melanie Stock. Die Toiletten könnten aus ihrer Sicht sauberer sein. Sie wünscht sich eine häufigere Präsenz des Aufsichtspersonals. Auch Minjeong Kwon gefällt es in dem Bad, sie moniert, dass das WLAN am Hörnle schlecht funktioniert.