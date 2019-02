So hoch angesetzt der aktuelle Finanzplan laut Projektleiter Matthias Weckbach auch sein mag: Ob die anvisierten sechs Millionen Euro ausreichen, ist fraglich. Das hat sich bei anderen Projekten in der Vergangenheit gezeigt. Das deuten darüber hinaus die ungewissen Zuständigkeiten bei den notwendigen Forstarbeiten an, die darüber hinaus äußerst schwierig zu leisten sein werden.

Ob die sechs Millionen aller Beteiligten reichen? Völlig offen

Weckbach selbst räumte bereits vor der aktuellen Diskussion in den Konstanzer Gremien ein, "dass die tatsächlichen Kosten später deutlich abweichen können". Mit jedem Euro mehr stiege auch der Anteil aus Konstanz. Aus ohnehin schon stattlichen 600.000 Euro könnte schnell eine Summe an der Millionen-Grenze werden. Sofern es bei der ins Spiel gebrachten Zehn-Prozent-Beteiligung bliebe.

Nur stimmen die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschuss und in der kommenden Woche der Gemeinderat gar nicht darüber ab.

Jetzt geäußerte Bedenken sind vor allem eines: Wahlkampf

Sie entscheiden lediglich, ob man in weitere Planungen gehen und hierfür 100.000 Euro zur Verfügung stellen will. Sollte sich eine bis im Sommer erwartete belastbare Kostenschätzung als zu hoch erweisen oder sich das Land nicht ausreichend beteiligen wollen, wäre ein Ausstieg jederzeit möglich.

Die jetzt von den Fraktionen transportierte Stimmung ist daher vor allem eines: Kampf um Stimmen vor der Gemeinderatswahl im Mai, entweder mit dem Schutz der Natur oder Warnungen vor einer möglichen Kostenfalle als Argument.

Zu glauben, mit einem Ort Wahlkampf betreiben zu können, der auch bei der einheimischen Bevölkerung ein beliebtes Ausflugsziel ist und den viele gerne ihren Kindern und Enkeln zeigen möchten, ist ein Trugschluss.