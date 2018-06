Konstanz Wer gewinnt am Sonntagabend? Ein Deutscher und ein Mexikaner aus Konstanz duellieren sich mit Tipps

Deutschland gegen Mexiko, oder: Frank Stadelhofer gegen Sebastian Rieder. Turniermannschaft versus Leidenschaft, Amerika versus Europa. Am Ende gewinnt – Deutschland. Und Mexiko.

Fußball-Fans haben eines gemeinsam: Sie sind von Natur aus zuversichtlich. Da kann als Gegner kommen, wer will. "Mexiko natürlich", antwortet Sebastian Rieder auf die Frage, wer am Sonntagabend gewinnen würde. Nun klingt Rieder nicht eben mexikanisch, obwohl der 19-Jährige dort geboren ist und den Großteil seines Lebens dort verbracht hat. "Mein Vater ist Deutscher, meine Mutter Mexikanerin. Sie wohnen nach wie vor in Mexiko in San Luis Potosi", erzählt er. "Ich wohne seit November in Konstanz und mache hier mein Abitur nach, damit ich in Deutschland studieren kann."

Sein Herz schlägt für das Land der Azteken. "Wir sind sehr leidenschaftlich und unsere Stärke liegt im Angriff", sagt er. Seine Freundin Alisson, eine Ecuadorianerin, nickt bei diesen Worten: "Wir Lateinamerikaner halten zusammen. Daher drücke ich auch Mexiko die Daumen."

Sebastian traut seinem Heimatland sogar den ganz großen Wurf zu: "Wir können den Titel holen. Das wird schwer, ist aber nicht unmöglich." Er wird im mexikanischen Restaurant Burro Burro, wo er auch neben der Schule arbeitet, das Spiel verfolgen.

Frank Stadelhofer, in Wollmatingen bekannter als ein bunter Hund, hat da natürlich eine andere Meinung. "Deutschland ist eine Turniermannschaft", sagt der 49-Jährige. "Wenn's drauf ankommt, sind Jogis Jungs stark. Ich denke, wir werden 3:1 gewinnen." Die Diskussionen um Mesut Özil und Ilkay Gündogan sollten ins einen Augen beendet sein: "Hier wohnen 80 Millionen Bundestrainer und jeder weiß es besser", erklärt er. "Wenn der Özil das entscheidende Tor im Finale schießt, dann sagen alle: Ich hab's doch gewusst."

Für Freunde organisiert er mit Kilian Stadelhofer, mit der er übrigens nicht verwandt ist, ein "private viewing", wie er es ausdrückt. "Wir wollen zusammen Spaß haben und die Spiele verfolgen." Und wer wird Weltmeister? "Ich hoffe doch Deutschland."