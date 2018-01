Konstanz Wenn statt eines Täters die sozialen Medien Amok laufen

Netzwerke wie Facebook könnten in großen Nachrichtenlagen helfen und wichtige Infos schnell verbreiten. Stattdessen setzt sich dort eine Maschine in Gang, die Minuten nach den Ereignissen alles verschlingt, was sie an Infos vorgeworfen bekommt, ob falsch oder richtig, trivial oder nützlich.

Soziale Medien wie Facebook sind Fluch und Segen, je nach Situation. In großen Nachrichtenlagen wie jener am Dienstagmorgen, als im Jobcenter Amok-Alarm ausgelöst wurde, überwiegt der Fluch. Warum, lässt sich vier Tage nach dem Großeinsatz im Verlauf der Online-Kommentare nachvollziehen.

Um 11.15 Uhr, als noch nicht mal alle angeforderten Polizisten vor Ort waren, wurde in die Gruppe „Du bist aus Konstanz, wenn...“ die erste Frage gepostet: „...wenn du weißt, was grad in Konstanz los ist, überall Polizei?“ Die Frage ist nicht das Problem. Natürlich wollen wir wissen, was los ist. Oder ob für einen selbst, die Schwester im Jobcenter oder dem Kind in der nahegelegenen Schule eine wie auch immer geartete Bedrohung bestehen könnte. Nur finde ich die Antwort nicht auf Facebook. Stattdessen setzt sich dort eine Maschinerie in Gang, die Minuten nach den Ereignissen alles verschlingt, was sie an Infos vorgeworfen bekommt, ob falsch oder richtig, trivial oder nützlich.

Eine Nutzerin schreibt: "Schießerei am Jobcenter"

Eine Nutzerin antwortet auf die Nachricht, dass es sich um einen Mann mit Messer handelt: „Ich glaube nicht, dass es nur so sein soll. So viel Aufwand wegen so was.

“ Eine andere: „Die verharmlosen immer alles“. Zwei Stunden und dutzende Kommentare später schreibt eine Nutzerin: „Schießerei am Jobcenter“. Ein anderer Kommentator nutzt noch die Gelegenheit, sich über die Unfreundlichkeit des Konstanzer Personals in Geschäften oder Restaurants zu beschweren: „Die brauchen sich nicht um Freundlichkeit kümmern, wenn sowieso die Schweizer kommen und kaufen und kaufen und kaufen... Das entschuldigt allerdings nicht die Tat.“ Wem helfen solche Kommentare in diesem Moment? These: Niemandem.

Das vielleicht lebensrettende Warnungspotential von sozialen Medien geht in Notfällen in einem aufgeheizten Rate-Raum unter, von dem sich auch die redaktionellen Medien nicht treiben lassen dürfen. Wenn noch nicht mal für den Einsatzleiter vor Ort die Lage klar ist, werden schon verifzierte Echtzeitfakten von allen anderen an den Bildschirmen und Handys erwartet. Es mag abgedroschen klingen, aber: Hinterher ist man immer schlauer. Das sei auch denjenigen gesagt, die später am Dienstag kommentieren: „Da fuchtelt einer mit 'nem Taschenmesser rum und schon rücken 100 Polizisten und das SEK an?“

Stimmt, aber der erste Informationsstand im Lagezentrum der Polizei war nun mal: Amokalarm. Bewaffneter, psychisch auffälliger Mann flüchtig. Die Geschichte hätte sich auch anders entwickeln können. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass es in einem deutschen Jobcenter Verletzte gegeben hätte. Im Nachhinein lässt sich durchaus darüber streiten, wie sinnvoll Amokalarm-Knöpfe sind, auch an Schulen. Nach Fehlalarmen sagen viele, das bringe nichts, sondern verängstige nur. Bis der nächste, echte Amoklauf statt findet und die Wir-müssen-handeln-Welle los rollt.

„Ja, wenn Menschen nicht richtig zuhören, verbreiten sich unbewusst oder bewusst Falschmeldungen“

2015 hat mein Kollege Philipp Zieger an dieser Stelle einen Meinungsbeitrag mit dem Titel „Unsoziale Medien“ geschrieben. Damals ging es um den Amok-Alarm an der Gebhard- und Theodor-Heuss-Schule, der sich als Fehlalarm herausstellte. Auf Facebook hatten Nutzer noch während des Einsatzes von Toten geschrieben. Heute, zweieinhalb Jahre später, muss man festhalten: Die Unsozialen Medien gab es auch bei diesem Alarm. Aber auch eine höhere Sensibilität und mehr Wissen um ihre Mechanismen. Einer schreibt als Antwort auf den Beitrag „Schießerei am Jobcenter“: „Ja, wenn Menschen nicht richtig zuhören, verbreiten sich unbewusst oder bewusst Falschmeldungen.“

Eine andere Nutzerin postet: „Ja aber dramatisieren oder Panik schieben braucht man jetzt auch nicht.“ In einem der letzten Kommentare in der Facebook-Gruppe meldet sich die Nutzerin, die die Anfangsfrage stellte: „Eigentlich wollte ich nur eine Auskunft, was los ist und keine Diffamierung irgendwelcher Mitarbeiter, Jobsuchenden, Hartz IV-Empfänger oder sonstiger Personen. Das tut mir leid. Ich werde diese Gruppe verlassen. [...] Und tschüss.“