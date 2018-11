Die erste Familie in Konstanz scheiterte jüngst mit dem Versuch, Schadensersatz für den Verdienstausfall einzuklagen, der durch den fehlenden Platz entstanden sein soll. Unabhängig von diesem Fall sagt der Konstanzer Rechtsanwalt Stephan Dettmers auf Nachfragen zu den grundsätzlichen Erfolgsaussichten bei einer Klage wegen fehlender Kitaplätze: Diese seien stark abhängig vom Einzelfall.

Bisher wurde in der Stadt Konstanz nur einmal wegen des Fehlens eines Betreuungsplatzes geklagt, so die Angaben des städtischen Sozial- und Jugendamts. Es sei der Ausfall von Verdienst geltend gemacht und Schadensersatz gefordert worden. Die Kläger seien aber jüngst vor dem Landgericht Konstanz gescheitert. Der konkrete Nachweis eines Schadens sei aus Sicht des Gerichts nicht hinreichend dargelegt worden. Diesen Sachverhalt bestätigt das Landgericht auf Nachfragen.

Klagen auf einen Kitaplatz bergen grundsätzlich einige Tücken, sagt Rechtsanwalt Stephan Dettmers. Das für Rechtslaien Ungewöhnliche dabei: Im Streitfall, so erläutert Dettmers, werde der rechtliche Anspruch beurteilt, den das Kind hat, und nicht das Bedürfnis der Eltern. "Es geht nicht darum, was die Eltern wollen, sondern, was das Kind für einen Bedarf hat."

Für Eltern, die eine Klage erwägen, gibt es mehrere Optionen: Einen Platz einklagen, weil dem Kind im Rahmen des städtischen Auswahlverfahrens keiner zugeteilt wurde. Eine Aufwandsentschädigung einklagen, weil das Nichtbereitstellen des Platzes Zusatzkosten für die Betreuung des Kinds verursacht. Oder den Verdienstausfall einklagen, weil ein Elternteil oder beide wegen des fehlenden Platzes nicht wie geplant arbeiten konnten. Alle drei Wege haben Haken, die die Aussichten auf Erfolg schmälern können, legt Rechtsanwalt Dettmers dar. Ob Rechtsschutz besteht, hänge vom Einzelfall und dem versicherten Risiko ab.

1. Die Klage auf einen Platz

Sie ergibt nach Angaben von Rechtsanwalt Dettmers nur Sinn, wenn die Eltern davon ausgehen, dass im Vergabeverfahren gewichtige Argumente für die Aufnahme ihres Kindes nicht berücksichtigt wurden, wenn sie also Fehler vermuten.

Eltern müssen davor die Bewerbung form- und fristgerecht eingereicht haben, und sie dürfen keinen zumutbaren Platz abgelehnt haben. Sie müssen einen ablehnenden Bescheid vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe einfordern und Widerspruch dagegen einlegen.

Der nächste Schritt wäre dann der Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz, der eine grobe Schnellprüfung durchs Gericht nach sich zieht. Es bleibe dabei immer ein Restrisiko, denn das klagende Kind, vertreten durch die Eltern, kenne ja die Argumente der Mitbewerber nicht, gibt Anwalt Dettmers zu bedenken.

Und es gibt noch andere Haken: Das Kind habe keinen Anspruch auf einen Wunschplatz gleich in der Nachbarschaft. Ein langer Anfahrtweg könne für die Eltern unbequem sein, doch das zähle bei einer rechtlichen Beurteilung nicht – ausgenommen, es gelinge der Nachweis, dass die Eltern die Anfahrtwege keinesfalls bewältigen können. Auch wer auf einen der begehrten Ganztagesplätze klage, müsse im Zweifel erst einmal nachweisen, dass er keine Alternativen zu den genannten Arbeitszeiten hat.

2. Die Klage auf eine Aufwandsentschädigung

Müssen Eltern erheblich mehr Betreuungskosten aufwenden, weil ihr Kind keinen der öffentlichen Kitaplätze ergattert hat, kann das Kind, vertreten durch die Eltern, grundsätzlich den Mehraufwand einklagen. In der Regel aber nur die Differenz zwischen dem städtischen Angebot und der anderen, vergleichbaren Betreuung, betont Dettmers.

Im Detail können sich Streitfragen ergeben, wie zum Beispiel: Muss die Stadt auch Kosten erstatten, hinter denen ein Mehrwert steht, etwa ein besonderes erlebnispädagogisches Angebot, das zum Standard der ersatzweise gewählten Einrichtung gehört?

3. Die Klage auf Schadensersatz

In diesem Fall geht es beispielsweise um den Verdienstausfall, weil ein Elternteil wegen des fehlenden Betreuungsplatzes daheim bleiben musste oder weniger arbeiten konnte. Der Haken bei der Sache: Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe müsse unbedingt ausreichend Betreuungsplätze bereitstellen, aber nur zahlen, wenn dieser Mitschuld am Mangel trägt, also beispielsweise vorsorgliche Planungen verschlafen hat, sagt Rechtsanwalt Dettmers.

Nicht zu verantworten hätte es der Träger der öffentlichen Jugendhilfe, wenn sich etwa trotz rechtzeitiger Stellenausschreibung und umfassenden Bemühens keine Bewerber melden. Bei der konkreten Klage vor dem Landgericht Konstanz war nicht geprüft worden, ob die Stadt den Mangel zu verantworten hat.

Dettmers rät allen Eltern, sich angesichts des Platzmangels nicht auf einen Wunschplatz zu verlassen, sondern breit für Alternativen aufzustellen, wie die Betreuung durch eine Tagesmutter. Und dann sagt er noch: Bis auf dem Klageweg alles geklärt ist, kann viel Zeit vergehen. Eltern bräuchten also in der Regel einen langen Atem.

