Ein rotes Auto fährt eine Strecke von 650 Metern Länge mit 50 km/h, ein grünes Auto fährt ebenso weit – aber nur mit nur 40 km/h. Wie viel schneller kommt das rote Auto an? Das klingt nach einer Textaufgabe im Mathematik-Buch und treibt nicht nur Kindern die Schweißperlen auf die Stirn. Wie war das noch gleich?

Kommt es wirklich auf zwölf Sekunden an?

„Mehr als wenige Sekunden werden es nicht sein“, schätzt Anton Gögele und verzichtet auf den Dreisatz. 650 Meter, so weit ist es von der Radolfzeller Straße ab der Einmündung zur Riedstraße bis zum Wollmatinger Bahnhof. Der Vollständigkeit halber: Durch zehn Kilometer pro Stunde weniger verlieren Autofahrer ungefähr zwölf Sekunden.

Oben gibt es Kaffee und ein Gipfeli, unten brausen die Autos vorbei

Auf die kommt es wohl den wenigsten an. „Uns wäre damit aber schon sehr geholfen, es wäre ruhiger und ein Limit von 40 statt 50 ändert auch das Bewusstsein der Autofahrer“, sagt Anton Gögele. Der Rentner wohnt im Berchengebiet, im Esszimmer seiner Wohnung im dritten Stockwerk an der Ecke Ried-/ Karlsruherstraße ist der Verkehr nicht zu überhören. Gögele bietet Kaffee an. „Darf es Milch sein oder Sahne, Zucker oder noch ein Gipfeli?“ fragt er noch. Nein?

Verkehrsberuhigung nur für auserwählte Kreise?

Dann zur Sache: „Warum kann man hier nicht den Verkehr beruhigen, wenn es im Paradies, im Musikerviertel oder in Allmansdorf möglich ist?“ Schlaf und Ruhe brauchten schließlich alle. „Nicht nur die, die in einer ruhigen Ecke wohnen“, ergänzt Gögele. Bis in andere Stadtgebiete muss er gar nicht blicken, in der Radolfzeller Straße gilt seit Jahren Tempo 40. Knapp 500 Personen sind laut Stadtverwaltung in der Riedstraße aktuell gemeldet, die Reduzierung um zehn km/h wird es für sie nicht geben.

Aber in der Radolfzeller Straße darf man doch auch nur 40 fahren – warum denn?

Rechtlich sei das nicht möglich, teilt das Tiefbauamt mit und begründet: „Weder ist die Lärmsituation gegeben, noch ist die Straßenführung unübersichtlich und damit unfallträchtig.“ In der Radolfzeller Straße sei der Fall anders gelagert, dort stimmte das zuständige Regierungspräsidium Freiburg wegen des Kurvenlaufs in einem gewissen Abschnitt dem Tempolimit zu.

Die Westtangente hätte für weniger Verkehr sorgen sollen – Anton Gögele merkt davon nichts

Über die Annahme einer fehlenden Lärmbelästigung kann sich Anton Gögele nur wundern. Spätestens seit ein großer Supermarkt vor einigen Jahren in die Riedstraße gezogen sei, werde es auch außerhalb der Berufsverkehrszeiten täglich eher lauter als leiser. Von einer durch die Stadt versprochenen Beruhigung nach der Fertigstellung der Westtangente merke er nichts.

Gögele will sich nicht vorwerfen lassen, er habe nur sein eigenes Wohl im Sinn. „Ich will kein nörgelnder alter Herr sein“, sagt er auf dem Weg in die Karlsruher Straße. Wenige Meter weiter befinden sich ein großer Spielplatz, ein Verkehrsübungsplatz und die Grundschule Berchen.

Auch in der Karlsruher Straße sehen Stadtverwaltung und Anwohner die Lage anders

Dort sorgen zu schnell fahrende Autos nicht nur für mehr Lärm, sondern bergen eine Gefahr für Kinder und Jugendliche. Vor einiger Zeit ließ die Stadtverwaltung auf Höhe des Spielplatzes Geschwindigkeitsmessungen durchführen – mit erfreulichem Ergebnis der Auswertungen, wie sie mitteilt. Der größte Teil der Autofahrer halte sich an das dort herrschende Tempo-30-Limit oder überschreite es höchstens geringfügig.

Anton Gögele erinnert sich stattdessen an den Tag, an dem er eine Frau beim Passieren einer Tafel zur Anzeige der Geschwindigkeit beobachtete. „Sie fuhr vorbei, schaute kurz auf die blinkende Anzeige, die 42 anzeigte“, sagt Gögele. „Und was hat sie gemacht? Sie hat gelacht und ist weiter zu schnell gefahren.“

Warum gibt es trotzdem keine Dauer-Blitzer in der Karlsruher Straße?

Deshalb ist er der Überzeugung: In der Karlsruher und in der Riedstraße müssten Blitzersäulen her, wie sie seit Monaten an anderen Standorten in der Stadt installiert sind. Geben wird es sie nicht. Die zuständigen Stellen der Stadt weisen auf die unterschiedlich gewichteten Kriterien hin, die zur Entscheidung für die acht Standorte der neuen Blitzersäulen führten.

Zwei wesentliche dieser Kriterien, die Unfallgefahr und Messungen aus der Vergangenheit, lassen laut Stadtverwaltung „nicht auf eine objektiv schlechte Situation im betreffenden Bereich schließen. Sonst müsste man etwa jede zweite Straße in Konstanz stationär überwachen“. Ein kleiner Trost für Anton Gögele: Die Stadtverwaltung kündigt an, im Bereich des Spielplatzes Berchen mobile Blitzer-Messungen durchzuführen.

Wer legt 30er-Zone fest? Zuständig für die Verordnung von Tempo 30 sind die Straßenverkehrsbehörden der Städte. Meist dienen diese Zonen der Verkehrsberuhigung in Wohngebieten, sie zielen daher auf die Vermeidung von Gefahren für Kinder oder die Belästigungen durch Lärm ab. Die Gefahrenlage musste lange Zeit durch die Städte nachgewiesen werden. Seit einer Änderung der Straßenverkehrsordnung 2017 können sie in bestimmten Bereichen, darunter Kindergärten, Schulen oder Krankenhäuser, auch ohne Begründung eine Tempo-30-Zone einrichten. (bbr)

