Konstanz/Tägerwilen Wenn der Hund ins Salatfeld macht

Tägerwiler Gemüsebauern fordern Anleinpflicht. Stadt Konstanz als Besitzer des Landes involviert

Ein Feld ist kein Hundespielplatz. In dieser Haltung sind sich die sieben Gemüsebauern im Tägermoos einig. Das landwirtschaftlich genutzte Gebiet am Seerhein ist auch für Hundehalter ein beliebtes Ziel. Dagegen habe man auch gar nichts, erklärt Gemüsebauer Peter Schächtle. "Wir stören uns nicht an den Hunden, aber an Hundehaltern, die ihre Vierbeiner nicht beaufsichtigen." Es passe schlicht nicht mehr in die heutige Zeit, dass dort, wo Lebensmittel produziert werden, Hunde ihr Geschäft verrichten. Dieses Verständnis fehle leider bei einigen. Die sowieso geltende Kotaufnahmepflicht werde nicht immer eingehalten. Darum fordert die Gruppe der Gemüsebauern nun eine Anleinpflicht. Sie gelangten damit an die Stadt Konstanz, der das Land gehört. Diese trug den Wunsch an die zuständige Gemeinde Tägerwilen weiter. Der Gemeinderat erließ dann am 15. August, gestützt auf das kantonale Hundegesetz, eine Anleinpflicht für das Gebiet Tägermoos, nördlich der Konstanzerstraße.

"Es sind ein paar wenige, die sich nicht an die Verhaltensregeln halten", sagt Isabelle Merk. Sie führt eine Hundeschule und ist oft mit Vierbeinern im Tägermoos unterwegs. Sie verstehe das Anliegen der Gemüsebauern, welche den Zustand nicht mehr dulden wollen. Sie habe selbst schon Dinge erlebt, die sie den Kopf schütteln ließen. "Es ist sehr schade und es freut sich keiner über die Leinenpflicht. Wegen einiger schwarzer Schafe fällt nun ein weiteres Gebiet weg, in welchem man die Hunde noch frei laufen lassen konnte." Wenn sich alle an die Spielregeln halten würden, Spaziergänger, Fahrradfahrer und Hundehalter auf einander Rücksicht nähmen, gäbe es keine Probleme.

Ob die Anleinpflicht überhaupt rechtskräftig wird, ist aber gar noch nicht sicher. Gemäß Gemeindepräsident Markus Thalmann seien fünf Rekurse gegen den Entscheid der Behörde eingegangen. "Darunter sind solche, die komplett dagegen sind. Jemand findet, dass der Leinenzwang auch auf die Südseite der Konstanzerstraße ausgedehnt werden müsste. Und in einem Schreiben werde auch angeregt, dass die Pflicht im Winter nicht gelten soll." Der Gemeinderat Tägerwilen wird mit Konstanz die Rekurse diskutieren und eine Stellungnahme erarbeiten. Wie diese ausfallen werde, sei noch offen. Entscheiden werde die Sache das kantonale Departement. Für Thalmann ist klar: Wenn die Leinenpflicht kommen sollte, werde man sie nur punktuell durch den patrouillierenden Sicherheitsdienst kontrollieren lassen. "Tägerwilen wird sicher kein Polizeidorf."



Tägerwilen

Im siebten oder achten Jahrhundert ließen sich die Alemannen in Tägerwilen nieder. Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 990 als Tegirwilare. In Tägerwilen wohnten die Amtsleute des Bischofs von Konstanz. Sie begründeten die Burg und das Schloss Castell. Während der Reformation trat das Dorf mit Konstanz zum neuen Glauben über. Die Gemeinde Tägerwilen verwaltet das Tägermoos, eine staatsrechtliche Kuriosität: Die 1,54 km² liegen zwar im Kanton Thurgau, sind jedoch durch Staatsvertrag von 1831 als Gemarkung der Grenzstadt Konstanz zugeordnet.