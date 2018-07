von Larissa Hamann

Erst auf eigene Faust oder geführt durch die kühlen Museumsräume des Jan Hus-Hauses, des Rosgartenmuseums, der Wessenberggalerie oder des Kunstvereins schlendern und ganz ohne Zeitdruck Kunst einmal genau unter die Lupe nehmen, auf den Museumsflohmärkten nach Schnäppchen jagen oder bei unzähligen Mitmachprogrammen selbst kreativ werden, um sich dann im Anschluss im Innenhof des Rosgartenmuseums von der Gastronomievereinigung Konzil-Köchen in ausgelassener Atmosphäre und in Gesellschaft vieler bekannter Gesichter kulinarisch verwöhnen zu lassen oder bei einer erfrischenden Erdbeerbowle auf der Terrasse des Kulturzentrums Sonne zu tanken – so vielfältig und bunt haben am Samstag Hunderte von Besuchern das Konstanzer Museumsfest erlebt.

Positive Erfahrungen

Unter ihnen auch das Allensbacher Ehepaar Dieter und Elfi Bender, das vor einigen Jahren schon einmal das alljährliche Fest besucht und sich aufgrund der positiven Erinnerungen zu einem erneuten Besuch entschlossen hat. Eine Premiere ist für sie jedoch an diesem Nachmittag der Besuch des Jan Hus-Hauses mit seiner durch Puzzles, Memorys oder vielen Rätseln familiengerechten Dauerausstellung "Das erstaunliche Leben des Johannes aus Husinec" "Historisch sehr gut aufbereitet und interessant. Ich finde es ganz toll, wie man die Kinder mit verschiedenen Aktivitäten einbindet", resümiert Elfi Bender nach dem Besuch. Vom Jan Hus-Haus wanderten die Benders schließlich weiter zum Rosgartenmuseum mit besonderem Interesse an der Sonderausstellung "Charakterköpfe – Bodenseegeschichte in Porträts, Miniaturen und frühen Fotografien".

Per Zufall ins Rosgartenmuseum

Andere Besucher sind dagegen eher zufällig und aus Neugier in den Museumstag gestolpert. So auch die in Dozwil im Thurgau wohnende Johanna Dippenaar, die an diesem Samstagmittag eigentlich nur einige Bücher in der Stadt besorgen wollte, dann aber über den kleinen Flohmarkt vor dem Eingang des Rosgartenmuseums in dessen Innenhof gelockt worden ist, wo gerade das weißrussische Männerquartett "Slawische Seele" aus Minsk ein kleines Konzert gab und Dippenaar zum Verweilen in dieser ausgezeichneten Atmosphäre verführte: "So unerwartet ein schönes, zufälliges Plus, dieses Open Air mit gutem Essen und Wein."

Kulturzentrum feiert 20-Jähriges

Das Kulturzentrum am Münster nutzte den Andrang des stadtweiten Festes sowie die gegenseitige kulturelle Bereicherung der teilnehmenden Museen, den städtischen Vereinen und der Volkshochschule, um mit zahlreichen Aktionen für Klein und Groß seinen 20. Geburtstag gebührend zu feiern. Die Erschaffung eines Star-Wars Universums durch das Team der Stadtbibliothek, Porträtmalen durch die Kunstschule oder externen Auftritten der universitären Big Band, der Czerner Dance Academy und Nadja Adams Musikinsel stellen nur einen kleinen Teil des großen kulturellen Angebots dar: "Zum Geburtstag wollten wir das breite Spektrum der Konstanzer Kulturszene abbilden. Alles, was in Konstanz an freier Kultur passiert, sollte heute vereint werden", erklärt Projektorganisatorin des Kulturamtes Alisa Körner.

