vor 1 Stunde Claudia Wagner Konstanz Weniger Autos in der Stadt! Aber wie? Die Stadtverwaltung hat einige neue Ideen, die jetzt an den Ostertagen umgesetzt werden. Das ist der erste Test für die Staufalle Innenstadt

Einfach ist es nicht, den Verkehrsfluss an den Spitzentagen in der Konstanzer Innenstadt zu gewährleisten. Eine Arbeitsgruppe der Verwaltung hat nun einige Neuerungen eingeführt: digitale Hinweisschilder auf die Richtung, in die der Verkehr umgeleitet wird und eine besser getaktete Busverbindung vom Parkplatz am Bodenseeforum in die Innenstadt sind zwei Aspekte