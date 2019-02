von SK

Mit nur drei Minuten Ihrer Zeit können Sie uns unterstützen! Wir möchten uns ein Bild über Ihren Blick auf den Konstanzer Wohnungsmarkt machen. Wie schätzen Sie die Wohnungsnot ein? Was würde Ihnen helfen, bezahlbaren Wohnraum zu finden? Und was sollte die Stadt tun, um eine Lösung des Problems zu finden?

Wir würden uns freuen, wenn Sie Fragen wie diese in unserer kurzen Umfrage beantworten. Warum? Wir werden uns in Zukunft intensiv mit dem Thema „Wohnen in Konstanz“ beschäftigen, um unser Informationsangebot in diesem Thema für Sie noch besser zu machen. Vielen Dank für Ihre Zeit.

Hier können Sie an der Umfrage teilnehmen.