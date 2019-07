Selbst für einen Berufsfischer wie Berno Spicker war es ein besonderer Fang. 1,80 Meter lang und satte 52 Kilogramm schwer: Das sind die Maße des Welses, den der Reichenauer vor einigen Tagen in der Nähe von Hegne aus dem Wasser ziehen konnte.

„Das Tier ist mir zufällig ins Netz geraten“, berichtet Spicker. Eigentlich habe er es an diesem Tag auf Schleien abgesehen gehabt. „Zuletzt konnte ich zusammen mit meinem Vater einen vergleichbaren Fang machen – das war aber im Jahr 1975“, sagt der Fischer und schmunzelt.

Ein Wels, so groß, dass ihn ein Fischer alleine gar nicht halten kann: Felix Kunkel, Berno Spicker und Jürgen Kunkel (von links) freuen sich über ihren Fang. | Bild: Darja Wintersig

Normalerweise machten sich Welse eher nachts auf Beutesuche, im Frühsommer könne man sie aber auch am Tag beobachten. „Jetzt ist Laichzeit“, erklärt Berno Spicker. „Da kommen die Welse auch in den flacheren See.“

Konstanz Mit dem Hecht-König von Konstanz auf Fischfang Das könnte Sie auch interessieren

Wieder mehr Welse in den Netzen

Berno Spicker ist nicht der einzige, der in jüngster Zeit am Obersee einen Wels aus dem Wasser ziehen konnte. Die Jahresstatistik der baden-württembergischen Bodensee-Berufsfischer zeigt, dass die Welse, die alleine im Jahr 2018 gefangen wurden, ein Gesamtgewicht von 842 Kilogramm auf die Waage bringen.

„In den letzten Jahren hat man wieder etwas mehr Welse gefangen“, bestätigt Dietmar Straile, Biologe an der Universität Konstanz. Aus seiner Sicht durchaus bemerkenswert, denn in den Zeiten der Überdüngung des Sees habe es Jahre gegeben, in denen die Fischer am Obersee gar keine Welse gefangen haben.

Flusswelse fressen Tauben

Für den Biologen ist Spickers Fang sicherlich außergewöhnlich, obwohl immer mal wieder in verschiedenen Gewässern sehr große Welse mit einer Länge über eineinhalb bis zwei Meter gefangen würden. „Sie sind die größten und schwersten Süßwasserfische in Europa und damit auch im Bodensee", erklärt der Biologe.

Konstanz Verborgenes Konstanz: Wie ein Team von Aquaristen im Sea Life eine künstliche Unterwasserwelt zum Leben erweckt Das könnte Sie auch interessieren

„Welse leben bodennah und ernähren sich ab einer bestimmten Größe von anderen Fischen“. Es sei aber durchaus vorstellbar, dass ein Wels auch mal ein ganzes Entenküken verspeist, meint Straile. „In der Tarn in Südfrankreich sind Welse sogar dafür bekannt, dass sie gezielt Jagd auf Tauben machen, die sich am Flussufer aufhalten, um dort zu trinken.“ Eine Gefahr für den Menschen stelle der stämmige Süßwasserfisch trotzdem nicht dar.

Aale und Hechte, aber keine Schlangen

Der nächstgrößere Fisch im Bodensee sei dann der Hecht, der es immerhin auf eine Maximallänge von bis zu 1,30 Meter bringen könne.

So lange kann ein Hecht werden. Diesen Fang konnte die Fischereigemeinschaft Gütenbach machen, Hechte gibt es aber auch im Bodensee. | Bild: Tatjana Eschle

„Sowohl Hechte als auch Welse kommen aber häufiger im Unter- als im Obersee vor“, betont Dietmar Straile. Lang und vergleichsweise schlank: Diese Beschreibung trifft nicht nur auf den Hecht, sondern auch auf einen weiteren Fisch zu, der sich zumindest unter Schwimmern keiner allzu großen Beliebtheit erfreut.

Aale gelten in geräucherter Form zwar als Delikatesse, bei Schwimmern sind die schlangenhaften Tiere allerdings eher unpopulär. | Bild: unbekannt

„Aale können bis zu einen Meter lang werden und sind durchaus auch in Ufernähe anzutreffen“, bestätigt der Biologe auf die Frage nach dem nächstgrößeren Fisch im Bodensee. Reptilienhafter wird es aber nicht. „Wasserschlangen gibt es im Bodensee keine – sehr selten kann man aber im ufernahen Seebereich eine Ringelnatter antreffen.“

Die größte Gefahr im Bodensee

Generell hält Dietmar Straile es nicht für nötig, sich Sorgen, wegen Kreaturen zu machen, die am Ufer oder in den Tiefen des Sees schlummern könnten. „Die mit Abstand größte Gefahr am Bodensee sind nicht Tiere, sondern das Überschätzen der eigenen Schwimmfähigkeiten“, ist sich der Biologe sicher.

Das mag stimmen. Interessant ist es aber allemal, was sich unter der Wasseroberfläche verbirgt. Berno Spicker weiß von Berufskollegen zu berichten, denen gerade erst vor wenigen Tagen ein noch spektakulärer Fang als ihm selbst gelang. „In Fußach, in Vorarlberg, hat ein Kollege einen 2,45 Meter langen Wels gefangen – 100 Kilogramm hat der auf die Waage gebracht.“

Wie ging es mit Spickers Fang weiter?

Während Bilder des Riesenwelses in österreichischen Medien die Runde machen, dürfte von Berno Spickers Fang inzwischen nicht mehr viel übrig sein. Das Tier wurde über das Reichenauer Fischgeschäft Fischmarkt E. Koch an einen Gastronomiebetrieb in Stuttgart weiterverkauft und sehr wahrscheinlich bereits verspeist.