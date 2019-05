So viele sich fotografierende Menschen wie auf Venedigs Markusplatz findet man in Konstanz nicht. Aber ein paar Orte, an denen sich Touristen gerne selbst und die Stadt, die sie besuchen, inszenieren, gibt's auch in Konstanz.

Wir haben uns umgesehen: Die meisten Selfiejäger findet man bei der Imperia

Wenn man schon mal im Hafen ist, kann man sich auch ein anderes Motiv für den Hintergrund wählen: die elegante Seestraße anstelle des Alpenblicks hinter der Imperia. Vier Freundinnen aus Karlsruhe, Paulina, Jasmin, Sabrina und Sandra haben sich das Motiv ausgewählt. Sie machen gemeinsam Kurzurlaub in Konstanz und wollen sich in der Stadt am See vor allem erholen. "Naja, ein bisschen in-Szene-setzen gehört dabei dazu", sagt Sandra und schmunzelt.

Paulina nimmt Jasmin, Sabrina und Sandra mit auf ihr Selfie, im Hintergrund die Seestraße | Bild: Wagner, Claudia

Was junge Frauen können, gelingt auch kleinen Kindern: sich mit Spaß inszenieren. Am Kaiserbrunnen gibt's tatsächlich mal die Situation, dass man warten muss, bevor man das begehrte Selfie machen kann. Hoch zu Ross wollen nämlich alle mal sitzen, naja, die Jüngsten zumindest.

Die kleine Lana aus Mumpf in der Schweiz hat den Platz ergattert und wird von ihrer Schwester Leonie fotografiert.

Leonie (links) fotografiert ihre Schwester Lana (2 Jahre) auf dem Pferd, rechts ihre Mutter Nicole | Bild: Wagner, Claudia

Jenseits der Altstadt ist das Selfie-Fieber weitgehend abgekühlt, die Leute genießen den See und die Feierlaune aller, die im Herosépark grillen, spielen oder Pizza essen. Amalina Sinaga ist wegen einer Arbeitsstelle vor fünf Wochen nach Konstanz gezogen und entdeckt nun die neue Heimat. Ihre Tochter Leonie Reuther und deren Freundin Lena Beyer besuchen sie in den Osterferien. Die Stimmung am See finden alle drei Frauen herausragend – und fotografieren sich am Ufer des Seerhein.

Amalina Sinaga (links) mit Tochter Leonie Reuther und ihrer Freundin Lena Beyer | Bild: Wagner, Claudia