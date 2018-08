Wenn es in Deutschland etwa 80 Millionen Fußball-Bundestrainer gibt, hat Konstanz mehrere zehntausend Busexperten. Denn fast jeder benutzt wohl zumindest gelegentlich den Roten Arnold. Und fast jeder glaubt zu wissen, wie man das bereits überdurchschnittlich gute Angebot noch ein Stückchen verbessern könnte. Eine neue Linie hier, ein Altstadtring-Shuttle da, alle Linien zum Bahnhof oder doch lieber nicht. Seit Jahren kursieren die Vorschläge, seit Jahren wird spekuliert.

Es heißt nicht umonst: öffentlicher Nahverkehr

In diesen Wirrwarr können nur belastbare Zahlen Ordnung bringen. Gut, dass die Stadtwerke – manche sagen: endlich – diese Basis schaffen. Gefühlte Wahrheiten helfen in der Debatte um ein zukunftsfähiges Busnetz ebenso wenig weiter wie all die persönlichen Einzelinteressen, die immer wieder lautstark vorgebracht werden. Immerhin geht es um den öffentlichen Nahverkehr, der, gefördert mit öffentlichem Geld, einer größtmöglichen Anzahl von heutigen und vor allem auch künftigen Nutzern den größtmöglichen Nutzen bringen muss.

Bahnhof oder nicht Bahnhof – das ist nur eine Frage

Tabus darf es bei der Prüfung des Konstanzer Busnetzes nicht geben. Wenn für viele Fahrgäste die Altstadt und nicht der Bahnhof das Ziel ist, ergibt eine Endhaltestelle Laube durchaus Sinn. Wenn nicht, muss der Bahnhof der wichtigste Knoten bleiben, zumal die Forschung zeigt, dass eine gute Vernetzung von Zug und Bus für den Erfolg des umweltfreundlichen Nahverkehrs von großer Bedeutung ist. Woran aber keiner etwas ändern kann: Das Zentrum der Stadt wird immer an ihrem geographischen Rand liegen – ein Konstanzer Paradox, dem welcher Bus auch immer hinterherfahren muss.

