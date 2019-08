Durch die Sperrung der Spanierstraße während der Baustelle am Sternenplatz müssen Autofahrer in Konstanz wohl noch bis Ende November mit großen Einschränkungen klarkommen. Eine weitere Alternativstrecke fällt ab Mittwoch, 7. August, weg, wenn die Fahrradstraße in eine Richtung für den motorisierten Verkehr dichtgemacht wird.

Am Zähringerplatz falle die Geradeausfahrmöglichkeit von der Allmannsdorferstraße in Richtung Jahnstraße und später Petershauserstraße weg, erklärte ein Vertreter der Neubauleitung auf SÜDKURIER-Nachfrage. Dort muss der motorisierte Verkehr nun bis auf weiteres entweder rechts in die Wollmatingerstraße abbiegen oder nach links in Richtung Theodor-Heuß-Straße.

Ein Grund für die Sperrung sei die Zunahme des Verkehrs in der Fahrradstraße, seit die Spanierstraße nicht mehr befahren werden kann. „Wir wollen die Radfahrer schützen“, heißt es von der Neubauleitung. Wie lange diese Maßnahme andauern wird, konnte der Vertreter nicht sagen.

Nur so viel: „Die Sperrung wird aufgehoben, wenn die Spanierstraße wieder offen ist.“ In der Gegenrichtung, vom Ebertplatz bis zum Zähringerplatz, wird der motorisierte Verkehr nicht von der Fahrradstraße ausgesperrt.

Vom Ebertplatz in Richtung Zähringerplatz dürfen die Autos hingegen weiter fahren. | Bild: Feiertag, Ingo

Zuletzt hatte schon die Freie Grüne Liste (FGL) im Technischen und Umweltausschuss (TUA) den Antrag gestellt, die Verwaltung solle prüfen, wie der Autoverkehr aus der Fahrradstraße herausgehalten und reduziert werden könne. Stephan Kühnle hatte große Sicherheitsbedenken. „Wir sollten alle Möglichkeiten ausschöpfen, um eine Verbesserung zu erzielen“, sagte er Mitte Juli.

Matthias Schäfer vom Jungen Forum hatte ein zusätzliches Problem ausgemacht: Navigationsgeräte, die Autofahrer in die Fahrradstraße lotsen. Bleibt zu hoffen, dass diese die neuerliche Verkehrsänderung berücksichtigen.

Der Verkehrsknotenpunkt Sternenplatz soll bis Ende November in zwei Bauabschnitten modernisiert werden. Beteiligt an dem Projekt sind die Stadt Konstanz, deren Entsorgungsbetriebe und die Stadtwerke sowie das Regierungspräsidium Freiburg als Verantwortlicher für die an dieser Stelle zur B 33 gehörenden Straßen.

Betroffen sind die Spanierstraße ab dem Ibis-Hotel gegenüber dem Hallenbad und die Strecke zwischen der Alten Rheinbrücke und der Kreuzung Theodor-Heuss-/Mainaustraße. Laut Plan soll im zweiten Abschnitt der Bauarbeiten die Spanierstraße wieder einseitig befahrbar sein: über die Rheinbrücke in die Stadt, aber nicht in umgekehrter Fahrtrichtung.