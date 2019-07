Das Konstanzer Weinfest auf dem Stephansplatz soll ein Fest von Konstanzern für Konstanzer sei, da das haben sich die Veranstalter Jörg Dudy und Nikolas Brinkschulte auf die Fahne geschrieben. Insgesamt 37 Standbetreiber sind beim 43. Weinfest, das vom heutigen Mittwoch, 31. Juli, bis ein schließlich Samstag, 3. August, auf dem Stephansplatz gefeiert wird, wirken mit. „31 Standbetreiber sind aus Konstanz und Umgebung, darunter acht Vereine“, erläutert Jörg Dudy.

Jetzt acht Vereine

Zum Bedauern der Veranstalter haben langjährige Standbetreiber aufgehört, darunter Hans Leib mit seinem begehrten Fischstand und Konstanz bekanntester Pizzabäcker Luigi Pesaro. „Wir versuchen, wenn jemand aufhört, wieder einen Konstanzer Betreiber zu finden, denn das Fest sollte in Konstanzer Händen bleiben. Daran liegt uns viel“, so Jörg Dudy. Umso mehr freut er sich, dass mit der Narrengesellschaft Niederburg wieder ein Verein mit von der Partei ist. Der Verein um Präsident Mario Böhler werde badische Tapas offerieren, kündigt Dudy an. Wobei es sich bei der Speise genau handelt, das können die Besucher beim Weinfest erfahren.

Einen Ersatz für die paradiesischen Fischspezialitäten haben die Weinfest-Veranstalter so kurzfristig nicht finden können. Sie hätten wegen des Abwechslungsreichtums des Speiseangebots gerne diese Sparte besetzt. Dafür haben sie einen Kreuzlinger Standbetreiber gefunden, der Antipasti bietet.

Veränderungen

Das letztjährige Weinfest war das erste mit einem Neuen Konzept. Aus Sicherheitsgründen wurde eine Maximalbesucherzahl festgeschrieben. Als Folge dieser Bestimmung wurde das Festareal Stephansplatz erstmals abgesperrt und Eintritt erhoben. Insbesondere die Eingangssituation an der Laube erwies sich als suboptimal. Gerade an dieser Stelle wirkte die Umzäunung zu massiv.

„Den Eingangsbereich haben wir jetzt überarbeitet“, stellt Jörg Dudy fest. Er werde dieses Mal mitsamt Kasse von der Laube in den Zugangsbereich zum Stephansplatz hinter den Bürgersaal-Eingang verlegt. „Wir nehmen auch kleine Absperrgitter, so dass es schlanker und eleganter wirkt“, beschreibt Nikolas Brinkschulte. Der Bereich zur Münzgasse werde nicht nur als Aus-, sondern auch als Eingang fungieren, während der Aus- und Eingangsbereich an der Stephanskirche/Wessenbergstraße unverändert bleibe.

Fröhliche Stunde

Standbetreiber bemängelten, dass Passanten, die von der Arbeit kommend nur kurz etwas essen und trinken wollten, ausgeblieben wären. Die Veranstalter reagieren auf die Wünsche der Standbetreiber: Von Mittwoch bis Freitag beginnt das Weinfest um 16 Uhr, am Samstag um 13 Uhr. „Bis 17 Uhr kommen die Besucher auch ohne Einlassband aufs Festgelände. Wir hoffen, dass wir mit der Happy Hour die Standbetreiber besänftigen können“, sagt Jörg Dudy.

Für alle Generationen

Auch an einem unterhaltsamen Rahmenprogramm ist den Veranstalter gelegen. Fester Bestandteil ist der Musikverein Wollmatinger, der traditionell den Konstanzer Abend am Mittwoch gestaltet. Die Froischenkapelle Radolfzell, bekannt als Stimmungs-Garant, gastiert am Donnerstag auf der Weinfestbühne, während am Freitag Seaside Six Jürgen Waidele auftritt. Auch an dem bewährten Kinderprogramm am Samstag von 13 bis 17 Uhr halten Jörg Dudy und Nikolas Brinkschulte fest. Hüpfburg, Bastelangebote, Kinderschminken, Fotoshootings, Geschwindigkeits-Torwandschießen und mehr werde zum Mitmachen angeboten. Darüber hinaus gibt es ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm für kleine und große Besucher, welches unter anderem von Zauberer Mike Magic, dem Remstaler Figurentheater, einem Seifenblasenkünstler sowie Tanzshows der Konstanzer Tanzschule dance4you“ gestaltet wird.

Alle Informationen zum Konstanzer Weinfest im Internet unter:

http://www.weinfest-konstanz.de

Das Programm

Das Weinfest findet von Mittwoch, 31. Juli, bis einschließlich Samstag, 3. August, auf dem Stephansplatz statt.



Mittwoch, 31. August:

16 Uhr Festbeginn. 18 Uhr Eröffnung mit OB Uli Burchardt, Landrat a.D. Frank Hämmerle, Landtagsabgeordnete Nese Erikli und Bodensee-Weinprinzessin Pia Dreher; Musikverein Wollmatingen.

Donnerstag, 1. August:

16 Uhr Festbeginn, ab 18 Uhr Froschenkapelle Radolfzell.

Freitag, 2. August:

16 Uhr Festbeginn, ab 18 Uhr Seaside Six Jürgen Waidele.

Samstag, 3. August:

13 bis 17 Uhr Kinderfest; ab 18 Uhr Blaskapelle Polka Cabana

Happy Hour: An allen Festtagen ist erst ab 17 Uhr ein Festbändel erforderlich. Bis dahin ist der Eintritt frei.

Eintrittsbändel: Der Eintrittsbändel kostet einmalig drei Euro und ist für alle vier Festtage gültig. Erhältlich ist er bei der Tourist-Information Konstanz im Bahnhof sowie an den Abendkassen. (as)