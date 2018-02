Konstanz Weil man mit Mitte 30 in Konstanz so schwer einen Partner findet, setzen einige auf Speeddating

Weil man mit Mitte 30 in Konstanz so schwer einen Partner findet, setzen einige auf Speeddating

Beim zweiten Speeddating im Konstanzer Café Stadtkind suchen zwölf Frauen und zehn Männer einen Partner. Fünf Minuten haben sie Zeit, sich kennenzulernen, dann wird der Partner gewechselt. Dennoch hatten schon mehrere Singles Erfolg.

Einige wollen es noch nicht wahrhaben, als die Glocke klingelt. Schon wieder fünf Minuten verstrichen? Sie beschleunigen noch einmal ihr Sprechtempo, bringen einen letzten Witz und ein gewinnendes Lächeln unter. Denn Verena Peter, die Frau mit der Glocke in der Hand, ist unerbittlich. Mit wachsamem Blick geht sie durch den Raum und fordert charmant aber bestimmt die Herren auf, doch bitte zur nächsten Dame zu wechseln. Also kollektives Stühlerücken. Ein Mann seufzt: „Ach je, dieser Stress“, als er sich vor der nächsten Teilnehmerin niederlässt. Schnell wieder ganz der Profi streckt er seine Hand aus, lächelt und witzelt: „Einmal Luft holen, tief durchatmen und los.“ Ja, so ein Speeddating ist kein Kindergeburtstag.

Wichtigste Ausstattung: Namensschild, Getränk - und Redelaune

Gut eine Stunde zuvor ist das Café Stadtkind im Stadtteil Paradies noch so gut wie leer. Lediglich die Besitzerin Verena Peter, ihre Angestellte Luisa Johannes und zwei früh eingetroffene Teilnehmerinnen stehen schon an der Theke und erwarten die dritte Runde des Tages. Das Stadtkind gibt es nun seit dreieinhalb Jahren und „das Speeddating ist eine Veranstaltung, die ich schon immer machen wollte“, sagt Peter. „Ich wollte etwas für die Konstanzer aufmachen. Wo sie das Gefühl haben, dass es ein Laden für sie und nicht für Touristen und Schweizer ist.“

Langsam füllt sich das Stadtkind. Zehn Männer und zwölf Frauen, bewaffnet mit Namensschild, Getränk und Redelaune haben sich zu Zweiergruppen zusammengefunden. Wie schon beim ersten Speeddating gibt es einen leichten Frauenüberschuss. Verena Peter mutmaßt: „Frauen sind einfach kommunikativer. Ich glaube, dass sich viele Männer so ein Speeddating nicht zutrauen. Die denken: Was soll ich denn da fünf Minuten lang schwätzen?“

"Wir können doch trotzdem schon reden"

Es herrscht gespannte Erwartung. Die einen schweigen eisern, bis die Glocke ertönt und das Speeddating offiziell beginnt, andere beginnen schon vorher mit ihren Unterhaltungen. „Geht es schon los?“, fragt sie. Darauf er: „Ne, aber wir können doch trotzdem schon reden, oder?“ Alle Teilnehmer sind offensichtlich bemüht, einen guten Eindruck zu machen. Es wird sehr aktiv zugehört und viel gelächelt. Wenn die Glocke ertönt und der Partner gewechselt werden muss, wirken einige Herren regelrecht verloren. Gut, dass Verena Peter sie mit sanftem Druck zum nächsten Date bugsiert.

Wegen ihrer Überzahl haben die Teilnehmerinnen immer wieder Zeit zum Durchschnaufen. Die perfekte Gelegenheit, um ein paar Zwischenfazits einzuholen. Sabrina (alle Namen der Teilnehmer sind anonymisiert) findet das Speeddating besser als „die ganzen Datingportale. Online ist der Kontakt einfach unverbindlich. Man sieht ein Bild. Aber wenn man sich dann trifft, ist es doch ganz anders.“ Julia lebt erst seit letztem Jahr in Konstanz. Ursprünglich aus Berlin, findet sie die Konstanzer Männer weniger offen als die Herren aus der Hauptstadt. „Ich bin das erste Mal bei einem Speeddating. Ich hoffe heute einfach, neue Leute kennenzulernen", sagt sie.

"Mit 34 ist es super schwer, Frauen in meinem Alter kennenzulernen"

Während die Frauen mit Pausen gesegnet sind, müssen die Männer echte Kondition beweisen. Alle fünf Minuten ein neues Gegenüber. Dem einen oder anderen ist der Stress anzumerken. Manche Teilnehmer versuchen sich noch während des Platzwechsels Namen und ein paar Stichworte zur letzten Gesprächspartnerin zu notieren. Paul seufzt: „Ein oder zwei Pausen wären schon gut. Aber es ist eine spannende Erfahrung, und die fünf Minuten gehen wahnsinnig schnell vorbei.“ Nico ist schon zum zweiten Mal beim Speeddating im Stadtkind: „Beim letzten Mal war ich nicht allzu erfolgreich. Also bin ich noch einmal da.“ Lachend fügt er hinzu: „Ich bin 34 und es ist super schwer, Frauen in meinem Alter kennenzulernen."

Es gibt Neulinge und Veteranen. Simon, einer der Herren, bei dem sich schon graue Haare an den Schläfen zeigen, erzählt: „Ich bin schon zum zweiten Mal beim Speeddating hier im Stadtkind, weil es so eine nette Atmosphäre ist.“ Davor war er auch schon bei ähnlichen Veranstaltung von Speeddating Bodensee. Was schätzt er an dem Format? „Ich habe für mich festgestellt, dass ich beim Onlinedating nicht funktioniere. Ich bin einfach nicht der super attraktive Typ. Aber wenn man mich trifft und persönlich kennenlernt, da funktioniere ich ziemlich gut.“

Erschöpfung nach 90 Minuten Dating im Akkord

Fiona sieht das Speeddating eher als persönliche Herausforderung, denn als Suche nach der großen Liebe: „Ich bin hier ganz ohne Erwartungen und aus Neugier hergekommen.“ Ein letztes Mal ertönt die Glocke. Hochkonzentriert wird in der Erinnerung gekramt und überlegt, wer einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Die Teilnehmer sind offensichtlich erschöpft. 90 Minuten hochkonzentriertes Kennenlernen gehen nicht spurlos an einem vorbei. Wer einen guten Eindruck hinterlassen hat, dessen Name wird notiert und bei Verena Peter abgegeben.