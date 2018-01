Konstanz Weil ihr die Familien davonlaufen, plant die Stadt Konstanz nun deutlich mehr Wohnungen für mittlere Einkommen

Wie die Stadt steuert: Um auf die Zahl von 3700 zu kommen, verfolgt die Stadt drei unterschiedliche Typen zur Entwicklung von Bauland. Das gängigste ist das Konstanzer Grunderwerbsmodell, bei dem die Stadt 60 Prozent und Privatpersonen 40 Prozent eines Grundstücks besitzen. Beispiele für diesen Typ finden sich am Gerstäcker oder im Marienweg. Ein zweiter Typ sieht Flächen vor, die vollständig in städtischer Hand sind, etwa am Döbele oder am Sportplatz in Wollmatingen. Hier belässt die Verwaltung nur zehn Prozent ohne Preisbindung für eine bestimmte Zielgruppe. Befindet sich ein Grundstück vollständig in privater Hand – wie beim Siemens-Areal an der Bücklestraße -, hat die Stadt rechtliche Hebel, Eigentümer zu 30 Prozent gefördertem Wohnungsbau zu verpflichten. Karl Langensteiner-Schönborn bezeichnet das Konstanzer Grunderwerbsmodell als den sinnvollsten Typ: "So können wir die Motivation bei Eigentümern herstellen, einen Teil zu verkaufen. Niemand gibt in Konstanz eine gesamte Fläche her, ohne dort selbst etwas gestalten zu können." Insgesamt ließen sich so 30 bis 50 Prozent geförderter Wohnungsbau und zehn bis 30 Prozent im mittleren Segment durchsetzen. Die übrigen 40 Prozent werden nicht an Zielgruppen gebunden, da sich die Grundstücke weiter in Privatbesitz befinden. Die SPD-Fraktion im Gemeinderat sieht dies kritisch und fordert die Stadt in einem Positionspapier auf zu prüfen, ob bei diesen Grundstücken Baupflichten verankert werden können.