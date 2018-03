vor 11 Stunden sk Konstanz Weil es die vergangenen Tage so kalt war, funktionieren die Blitzer in der Reichenaustraße erst ab April

Schonfrist für Raser? Die beiden neuen Blitzer in der Reichenaustraße in Konstanz-Petershausen sind inzwischen installiert. Wegen des Bodenfrostes und weil die Technischen Betriebe noch andere Aufträge haben, werden sie allerdings erst ab April in Betrieb genommen.