Zwei Verhandlungstage hatte der Mann zu den massiven Vorwürfen gegen ihn geschwiegen. Bis kurz vor dem Urteil alles aus ihm herauszubrechen scheint. Das letzte Wort hat der 26-jährige Angeklagte, der in Fuß- und Handfesseln vor dem Richter sitzt und aufgeregt erklärt, dass er nur Respekt einfordere.

Im Zuschauerbereich sitzt seine Frau und blickt immer wieder aus dem Fenster. Seine Kinder sind dieses Mal zu Hause geblieben, nachdem sie am ersten Prozesstag den Saal verlassen mussten. Sehen wird sich die Familie künftig nur noch zu den Besuchszeiten in der Justizvollzugsanstalt. Drei Jahre und zehn Monate beträgt die Haftzeit für den 26-Jährigen.

Denn selbst die Tatsache, dass er eine junge Familie und Verantwortung gegenüber seinen Kindern hat, hielt den Mann nicht davon ab, immer wieder Straftaten zu begehen. Die Vorstrafen-Liste ist lang und beginnt in der frühen Jugend: Diebstahl, gefährliche Körperverletzung, Drogenbesitz, Besitz einer verbotenen Waffe, versuchter Raubüberfall. Seit mehr als einem Jahr hat er zudem zweifelhaften Ruhm in seinem Wohnquartier in Petershausen. Immer wieder beleidigt der Angeklagte Menschen in seinem Umfeld, bedroht oder verletzt sie schwer.

"Schreie, die durch Mark und Bein gehen"

Grund- und wahllos gehe er auf seine Opfer los oder hetze seinen Hund auf sie. Die Menschen versuchen, ihm und seinem Hund aus dem Weg zu gehen. Kommen ungern alleine im Dunklen von der Arbeit nach Hause, wie eine Zeugin erzählt. Bringen den Müll lieber am nächsten Morgen statt abends raus, sagt ein Nachbar. Immer wieder hallen die Schreie des 26-Jährigen durch das Treppenhaus, "die durch Mark und Bein gehen", berichtet eine weitere Nachbarin.

Sie alle haben die Angriffe selbst erlebt oder beobachtet, weshalb der 26-Jährige nun für mehrere Jahre ins Gefängnis muss. Eigentlich gebe es noch dutzende mehr Opfer. Doch nicht alle hätten Anzeige erstattet – oder sie aus Angst zurückgezogen.

So hat der 26-Jährige eines seiner Opfer sogar mit dem Tod bedroht, sollte es die Aussage nicht zurückziehen. Wenige Tage zuvor hatte er den jungen Mann und seinen Arbeitskollegen auf offener Straße angegriffen, ihnen Faustschläge ins Gesicht verpasst. "Überall war Blut", erinnert sich die 25-jährige Freundin des Opfers mit zittriger Stimme.

In einem anderen Fall hatte der 26-Jährige einen Mann mit einem Kopfstoß so stark verletzt, dass er zu Boden ging, einen Kieferbruch erlitt und noch heute mit den Folgen zu kämpfen hat. Bei einem Ausflug im Wollmatinger Ried hatte der Angeklagte einen Senioren massiv beleidigt und bespuckt. An der Ecke eines Dönerladens hatte er den Inhaber durch einen Schlag auf das Ohr verletzt. Und immer wieder taucht bei den Angriffen die Frage auf, ob der 26-jährige dabei einen Schlagring oder einen Schlüssel als Waffe benutzt. Zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte ihm das in keinem der Fälle.

"Er will mehr scheinen, als er ist"

Warum er all diese Menschen angreift – von jung bis alt, Deutsche und Ausländer – dazu gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen. So sagte der 26-Jährige, dass eigentlich er das Opfer sei, dass er sich nur verteidigt habe, immer wieder fällt das Wort Respekt. Berühmt und geachtet wolle er nach seinen eigenen Aussagen werden, führte zuvor der forensische Gutachter Ernst Baljer aus. Diese Selbstwertproblematik versuche er mit "geliehenen Attributen der Macht" – wie seinem Hund – zu kompensieren.

All das zeichne kein Bild von einem Familienmenschen – sondern eher von einer egozentrischen, unreifen Persönlichkeit, die "mehr scheinen will, als sie ist". Hinzu komme eine sehr dünne Haut und "sehr empfindliche Sensoren, was Kränkungen betrifft". Da reiche auch ein Blick, eine scheinbar falsche Geste – und der Angeklagte geht zum Angriff über.

Auch Richter Christian Brase bescheinigte dem 26-Jährigen ein "deutliches Revierdenken". Ihm sei es darum gegangen, Angst zu verbreiten. Dass er seine letzten Worte nutzte, um die Nachbarn weiter zu verhöhnen und sich selbst zum Opfer stilisierte, sei "unerträglich".

Nachbarn sind mit dem Urteil zufrieden

Sieben Anzeigen haben letztlich dazu geführt, dass der 26-Jährige nun im Gefängnis sitzt. Eine ganze Nachbarschaft habe berechtigte Angst gehabt, so Brase, und es muss klar sein, dass diese Taten strafverfolgt werden. "Es darf nicht in den Köpfen hängen bleiben, dass eine Anzeige nichts bringt", so Brase.

"Ich bin mit dem Urteil und dem Plädoyer vom Staatsanwalt sehr zufrieden und erleichtert", sagt eine Nachbarin nach der Verhandlung. Die Frage, ob die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird, habe sich nicht gestellt, sagt Brase noch. Schon allein, weil der Angeklagte weiter feindlich eingestellt ist und es zu weiteren Körperverletzungen kommen könnte. Als der Richter das sagt, nickt der Mann in Richtung Zuschauerraum.

Ihm droht nun die Ausweisung

Der 26-Jährige ist türkischer Staatsangehöriger und nur nach islamischen Recht verheiratet, wie er während der Verhandlung sagte, nicht standesamtlich. Nach Paragraf 53 des Aufenthaltsgesetzes kann er als verurteilter Straftäter aus Deutschland ausgewiesen werden. Darüber entscheidet das Regierungspräsidium Karlsruhe. Angerechnet würde ihm aber, dass er hier Familie hat und seit seiner frühen Kindheit in Deutschland lebt.

