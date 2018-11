Drei Jahre muss ein mehrmals vorbestrafter Konstanzer ins Gefängnis, weil er hehlte, um seine Drogenabhängigkeit zu finanzieren und grundlos einen jungen Mann von hinten eine Krücke über den Kopf schlug – weil dieser ihm keine Zigarette geben wollte. Der 33-jährige Mann aus der Obdachlosenszene im Stadtgarten und Herosé-Park ist ein Beispiel für einen Menschen, der von Geburt an keine Chance auf ein geregeltes, normales Leben hatte und in jungen Jahren im tiefen Sumpf von Drogen, Alkohol und Gewalt versackte.

Bei Geburt bereits drogenabhängig

Er kam als Drogenabhängiger mit Suchtstruktur in Freiburg auf die Welt, da die Mutter auch während der Schwangerschaft an der Spritze hing und Alkohol trank. Nur sofortige Notfallmaßnahmen hielten den Säugling am Leben. Der Vater setzte sich den goldenen Schuss, noch bevor der Sohn zwei Jahre alt war. Nur wenig später nahm sich die Mutter das Leben.

Das Kind wuchs bei den Großeltern auf, die Oma war schwere Alkoholikerin. Ihm wurde erzählt, dass die Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen wären. Mit zwölf erfuhr er die Wahrheit – und rutschte selbst tief ins Drogen- und Alkoholmilieu. Körperverletzung, Drogenhandel, Diebstahl, Trunkenheitsfahrten, Bedrohung, Erpressung, Verstoß gegen das Waffengesetz, mehrjährige Haftstrafen, auch auf Bewährung – der gebürtige Freiburger führte ein Leben jenseits der Gesetze.

Der Verurteilte wird von Justizbeamten aus dem Amtsgericht gebracht – direkt in die Justizvollzugsanstalt. | Bild: Schuler, Andreas

Richter Christian Brase schilderte in seiner Urteilsbegründung, dass er die schwere Kindheit sowie die Alkohol- und Drogenprobleme berücksichtigt habe, "doch unsere Aufgabe ist es, ein angemessenes Urteil zu fällen und nicht, dem Angeklagten zu helfen". Er bescheinigte sowohl Opfer als auch Täter, großes Glück gehabt zu haben: "Ein Schlag mit einer harten Krücke aus vollem Lauf auf den Hinterkopf können schwerste Folgen haben." Die Tatsache, dass sämtliche Zeugen den Täter trotz der nachgewiesenen hohen Promillezahlen von bis zu 2,8 als klar und kommunikativ erlebten, ließ in seinen Augen eine verminderte Schuldfähigkeit nicht zu. "Sie konnten kognitiv reagieren, was bei normalen Menschen nicht mehr möglich gewesen wäre."

Rückfall durch altes Umfeld

Nach erfolgreichen Drogen-Therapien war der Mann zwischen 2013 und 2017 zwar clean, doch der Kontakt zum alten Umfeld ebnete dem Rückfall seinen Weg. Er klaute hochwertiges Parfüm, große Mengen teure Drogerieartikel sowie Markensportartikel, um damit seine Süchte zu finanzieren. Die Waren verkaufte er nach eigenen Angaben „an reiche Menschen, die am Bahnhofsplatz diese französischen Artikel kaufen“.

Er verbrachte sein Leben im dauerhaften Rausch, verlor wieder zunehmend die Kontrolle und wurde wegen diverser Straftaten zur Fahndung ausgeschrieben. An einem sonnigen Tag im Mai, der Angeklagte war nach eigener Aussage nicht Herr seiner Sinne, legte er sich im Herosé-Park mit zwei Auszubildenden an, die hier den Frühlingsnachmittag verbringen wollten.

Da die jungen Menschen, beide Nichtraucher, ihm keine Zigarette geben wollten, nahm er eine Krücke und zog sie einem 22-Jährigen von hinten über den Kopf – Hämatome und eine Schädelprellung waren die Folge. „Ich hatte keine Chance, mich zu verteidigen, da mein Bekannter und ich bereits weiter gegangen waren“, erzählte das Opfer.

Polizisten bespuckt und beschimpft

Die herbeigeholten Polizeibeamten wurden nach zunächst ruhiger Lage bespuckt, beschimpft und körperlich angegangen – auch von den zum Tatort geeilten Bekannten des Täters, die ebenfalls aus der Obdachlosenszene stammen. „Das war widerlich und respektlos“, erinnerte sich ein Polizist an den Tag. Bundespolizei und Wasserschutzpolizei stießen hinzu, da die Situation zu eskalieren drohte.

Der Angeklagte wurde schließlich festgenommen und aufs Revier gebracht – wo er die Beamten weiterhin aggressiv mit üblen Schimpfwörtern beleidigte und aktiven Widerstand leistete. Unter anderem wollte er einem Polizisten einen Kopfstoß verpassen. Das Opfer wurde derweil im Krankenhaus behandelt und aufgrund schwerer Kopfschmerzen drei Tage krankgeschrieben.

Klar artikuliert trotz hoher Alkoholwerte

Die beteiligten Polizisten berichteten vor dem Amtsgericht, dass der ihnen bestens bekannte Angeklagte trotz hoher Promillewerte stets klar und deutlich artikulieren konnte – ein Indiz für seine Alkoholsucht. Therapeuten des ZfP Reichenau sahen jedoch keine Anhaltspunkte einer Schizophrenie, deren Kollegen aus dem Schwarzwald bezeichneten den Täter aufgrund von Angst- und Panikattacken unter Alkohol als Gefahr für sich und andere.

Entschuldigung beim Opfer

Für den Angeklagten sprach die vor Gericht gezeigte Reue. Er versuchte erst gar nicht, die ihm zur Last gelegten Vorwürfe zu leugnen und entschuldigte sich bei den Beamten sowie dem 21-Jährigen, den er von hinten attackierte.

Die Staatsanwältin forderte drei Jahre und sechs Monate, der Verteidiger maximal 14 Monate sowie eine Therapie. Die erhält der Mehrfachtäter nun – aber erst, nachdem er die drei Jahre abgesessen hat. Vier Monate Untersuchungshaft werden ihm dabei angerechnet.

