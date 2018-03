Konstanz Weil er ein Buch über die Konstanzer Fasnacht schreiben will, fängt Uli Topka mit 59 Jahren ein Studium an

Weil er ein Buch über die Konstanzer Fasnacht schreiben will, fängt Uli Topka mit 59 Jahren ein Studium an

Seit 1981 ist Uli Topka Mitglied der Blätzlebuebe-Zunft Konstanz. Fasnacht und Geschichte sind mehr als ein Hobby für den Narrenrat der größten Konstanzer Zunft. Deshalb hat er seinen Beruf an den Nagel gehängt und studiert jetzt Geschichte.

Semesterferien, das freut jeden Studierenden. Vorlesungsfrei, da lassen sich viele andere Dinge unternehmen. Uli Topka hat mehr Zeit. Mehr Zeit für ein Gespräch, mehr Zeit für seine Recherchen, mehr Zeit für seine Hobbys. Fasnacht zum Beispiel. Seit 1981 ist Topka bei den Blätzlebuebe, in der Zunft ist er Narrenrat. Die Narretei hat es ihm angetan. So sehr, dass er ein Buch über die Konstanzer Fasnacht schreiben möchte. Aus diesem Grund ist Topka einer von rund 12.000 Studierenden an der Konstanzer Uni; und einer von wenigen im Seniorenalter.

Abschläge bei der Rente sind ihm egal

Topka ist 59 Jahre alt. Nicht das typische Rentenalter. Der Konstanzer hatte sich dazu entschlossen, früher den Ruhestand anzutreten. Ende 2017 hat er sich aus der Selbständigkeit zurückgezogen, hat er die SAP-Informatik für Krankenhäuser an den Nagel gehängt. Die Abschläge bei der Rente nimmt er gerne hin, um noch einmal etwas ganz anderes tun zu können. "Das geschichtliche Interesse war schon immer da", sagt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Im Speziellen reizt ihn die Fasnachtsgeschichte, jene aus Konstanz. Die Forschung auf diesem Gebiet sei seiner Ansicht nach noch etwas unterrepräsentiert.

Wer weiß schon, dass bereits Heinrich Suso von der Konstanzer Fasnacht schrieb? Uli Topka zeigt eine Stelle aus einem Aufschrieb des poetischen Mystikers, die Zeilen verfasste er während seiner Zeit im Konstanzer Dominikanerkloster. Er schrieb 1320 von der "Buurefasnacht". Allerdings vermutet Topka hinter der Buurefasnacht nicht die früher längere Zeitspanne der Fasnacht bis zum Funkensonntag, dem Sonntag nach dem Aschermittwoch. Der Geschischtsstudent versteht den Ausdruck so, dass die Bauern zu Beginn des 14. Jahrhunderts in die Stadt kamen, um die fünfte Jahreszeit zu feiern. 38 Jahre vor Susos Niederschrift fand die Fasnacht in einer städtische Urkunde erstmals Erwähnung.

IT-Kenntnisse vereint Topka mit Leidenschaft für Fasnachtsgeschichte

Während Uli Topka über die Fasnacht ins Reden kommt, Detail um Detail nennen kann, ist sein Blick auf einen Computerbildschirm gerichtet. Informatik trifft auf Brauchtumsforschung: Der 59-Jährige hat ein Programm entwickelt, mit dem er unzählige Daten und Vermerke über die Fasnacht festgehalten hat. Sie lassen sich nach Belieben sortieren, etwa nach Orten. Eine Datenbank, die auch noch für andere Interessierte wichtig sein könnte. Deshalb ist sein Ziel, dass sie für die Nachwelt erhalten bleibt und an die jeweils nächste Generation übergeben wird. Die elektronische Stoffsammlung wird ihm auch beim Verfassen seines Buchs hilfreich sein. So sollen die Leser später auch einmal erfahren, dass die Straßenfasnacht in Konstanz einst nahezu verschwunden war.

Nur wenige Mäschgerle seien in den Gassen unterwegs gewesen, sagt Uli Topka. Insbesondere, nachdem 1823 "Prinz Karneval" den Thron bestiegen hatte: die Kölner hatten ihren Karneval neu aufgestellt und wollten ihn vor der Verrohung retten. Sie lenkten ihn in die Säle. Konstanzer Zünfte seien dem Vorbild gefolgt, etwa die im Jahr 1880 entstandene erste Konstanzer Karnevalsgesellschaft. "Bei uns lag die Straßenfasnacht brach", sagt Uli Topka. Das änderte sich 1924 mit der Gründung der Vereinigung schwäbisch-alemannsicher Narrenzünfte. Die Narretei kehrte in die Gassen zurück.

Ein Buch über die Fasnacht als Masterarbeit?

Uli Topka hat schon an mehreren Werken zur Fasnacht mitgearbeitet oder allein verfasst, allerdings war das nicht so umfassende Literatur, wie er sie jetzt plant. Vielleicht wird das Buch zur Konstanzer Fasnacht seine Masterarbeit in vier bis fünf Jahren. Bücher lassen sich auch ohne Studium schreiben, warum drückt Uli Topka im Alter von 59 Jahren nochmals die Schulbank, sitzt inmitten von Studierenden, die im Alter seiner Kinder sind? Weil ihn eben die Geschichte schon immer interessiert habe, er das Fach eigentlich in jungen Jahren studieren wollte. Aufgrund des unklaren späteren Berufsbilds hat er sich aber für die Informatik entschieden.

Topka will durch das Studium sein Wissen erweiteren, das halte "den Kopf fit", und er möchte die wissenschaftliche Herangehensweise beim Verfassen eines Buchs lernen. Das "richtige Zitieren" etwa, sagt der Student. Mit seinen jungen Kommilitonen komme er gut aus, gerade in gemeinsamen Arbeiten. "Die meisten Professoren sind jünger als ich", fügt er hinzu. Und Uli Topka kann auch etwas zurückgeben: Vor dem Butzenlauf hat er auf Bitten eines Dozenten selbst eine "Vorlesung" gehalten. Im Schnetztor, der Zunftstube der Blätzlebuebe. Thema: die Konstanzer Fasnacht, was denn sonst.

Studium im Alter

33 Studierende an der Konstanzer Universität sind zwischen 50 und 60 Jahre alt, dazu zählt auch Uli Topka. 14 Studierende sind 60 Jahre und älter, heißt es von der Pressestelle der Uni auf Anfrage. Egal welchen Alters, der Zugang zu einem Studium ist immer gleich. Die Voraussetzungen für die Hochschulzulassung müssen erfüllt sein. Wer sich nicht als Studierender einschreiben will, kann als Gasthörer an Vorlesungen teilnehmen. Derzeit sind 19 Personen im Alter zwischen 50 und 60 Jahren registriert, 95 Gasthörer sind 60 Jahre und älter.