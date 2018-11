von Larissa Hamann

Blau machen, krank feiern oder schwänzen – egal wie es genannt wird: Seit 1960 ist für alle Schüler das unentschuldigte Fehlen verboten und kann für Erziehungsberechtigte teuer werden. Denn sorgen sie nicht für die Anwesenheit ihrer schulpflichtigen Schützlinge im Unterricht, kann ihnen die obere Schulaufsichtsbehörde ein Zwangsgeld auferlegen.

Das hat nun auch der erziehungsberechtigte Bruder eines 16-jährigen Konstanzer Schülers erfahren, der wegen dessen Schulverweigerung an 18 Tagen zwischen April und Mai vor dem Amtsgericht Konstanz stand. 60 Euro werden zunächst fällig – das könnte jedoch nicht die letzte Strafe gewesen sein.

Nach Singen statt in den Libanon: Schulleiter ist erstaunt

Das Ordnungsamt Konstanz hatte dem 21-Jährigen vorgeworfen, seiner Sorgepflicht gegenüber seinem minderjährigen Bruder nicht nachgekommen zu sein und ein Bußgeld von 100 Euro festgesetzt. Der Schüler war in der Woche nach den Osterferien nicht zum Unterricht erschienen, obwohl er und sein Cousin lediglich für den Montag aufgrund eines geplanten Verwandtenbesuchs im Libanon beurlaubt waren.

Im Laufe der Verhandlung stellte sich heraus, dass sich die Brüder in diesem Zeitraum gar nicht bei Verwandten im Ausland aufgehalten hatten, sondern in Singen. Eine Information, die auch für den als Zeuge geladenen Leiter der Schule neu war: „Wir haben eine Erlaubnis für eine Flugreise in den Libanon erteilt, nicht nach Singen“, erklärte er vor Gericht.

Auch in den zwei Wochen danach, in denen der 16-Jährige schulbegleitende Praktika bei zwei Konstanzer Betrieben absolvieren sollte, blieb er laut einer schriftlichen Erklärung seiner Klassenlehrerin bis auf einen einzigen Vormittag unentschuldigt fern.

Der ältere Bruder zeigt sich mit seiner Erziehungs-Rolle überfordert

Auf Nachfrage von Richterin Franziska Schwalenberg gab der 21-jährige Angeklagte an, erst seit einem Disziplinargespräch mit Lehrern und dem Leiter der Schule von der Verweigerung seines jüngeren Bruders gewusst zu haben. Durch Hausarrest und indem er ihn persönlich zur Schule brachte, habe er versucht, dem Problem entgegenzuwirken – erfolglos.

Außerdem habe er, sagte der 21-Jährige, während der vorgeworfenen Fehlzeiten einen Deutschkurs besucht und die Heimkehr seines Bruders schwer überprüfen können. Seit Monaten suche er über das Jugendamt nach einem neuen ­Vormund, da er sich dem erzwungenen Erziehungsauftrag nicht gewachsen fühle.

Das Gericht entschied sich, das Bußgeld auf 60 Euro zu mindern, da der 21-Jährige als Hotelfachmann nur wenig verdiene. Gebessert habe sich die Situation seit Einleitung dieses Bußgeldverfahrens nach Aussagen des Schulleiters nicht. Auch das Ordnungsamt bestätigte, dass eine Ladung zu einer weiteren Anhörung bereits an den Verweigerer versendet worden sei.

Das kostet Schuleschwänzen in Baden-Württemberg?

Was kostet es? Die Höhe der Bußgelder für Schulschwänzer sind von Bundesland zu Bundesland verschieden. In Berlin kann das bis zu 2500 Euro kosten. In Baden-Württemberg werden zwischen 50 und 300 Euro pro Fehltag fällig.

Wer zahlt? Zahlen müssen die Erziehungsberechtigten – egal ob sie ihr Kind absichtlich nicht zu Schule schicken, um beispielsweise früher in den Urlaub zu fahren, oder sich einfach nicht kümmern. Ist der Schüler älter als 14 Jahre, kann auch er oder sie das Bußgeld zahlen müssen, nicht die Erziehungsberechtigten.

Droht ab dem ersten Fehltag ein Bußgeld? In der Regel warten Schulen, bis sich die Fehltage häufen – ab zehn Tagen melden die Schulen das Fehlen meistens an die Ämter. Vorher gibt es Mahnungen, Gespräche, ggf. andere Maßnahmen wie Nachsitzen.

Ist es erlaubt, Kinder vor den Schulferien krank zu melden und früher in den Urlaub zu fahren? Nein, das ist nicht erlaubt, sondern eine Ordnungswidrigkeit. Dann und wann hält die Polizei an Flughäfen kurz vor offiziellem Ferienbeginn nach Schulkindern Ausschau. Die Behörden sagen aber auch: Die Regel ist das nicht.

