vor 1 Stunde Claudia Rindt Konstanz Weil die Radwerkstatt am Schnetztor gut läuft, soll sie bald das ganze Jahr betrieben werden

Der Inklusionsbetrieb Indigo ist mit seiner Radgarage in der früheren Unterführung am Schnetztor auf Ausbaukurs. In die neue Saison startet das Unternehmen, das schwerbehinderten Menschen eine Arbeitsstelle bietet, mit acht Mitarbeitern.