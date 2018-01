Konstanz Weil die Erhaltung zu teuer und die Gefahren zu groß sind, wird der Turnschuhbaum gefällt

Die Entscheidung ist gefallen: Die Pappel am Wintersteig in Konstanz, in der Stadt als Turnschuhbaum bekannt, wird nun gefällt. Ein Antrag der Freien Grünen Liste zur Erhaltung wurde nach emotionaler Debatte abgelehnt.

"Wir alle in der Politik akzeptieren Mehrheitsentscheidungen, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind." Mit der Weisheit eines langjährigen Gemeinderats hat Alfred Reichle (SPD) im Technischen und Umweltausschuss (TUA) zusammengefasst, was wenig später entschieden war: Die Pappel am Wintersteig wird gefällt, das Ende des sogenannten Turnschuhbaums ist besiegelt. "Bei aller Liebe zum Baum sprechen zu viele Faktoren gegen die Erhaltung", erklärte Reichle sein Nein zum Antrag der Freien Grünen Liste (FGL). Diese forderte, den Baum für die kommenden Jahre durch Pflegearbeiten stehen zu lassen. Sieben TUA-Mitglieder sprachen sich bei einer Enthaltung dagegen aus, die vier Stimmen von FGL und Linker Liste reichten nicht aus. "Der Baum wird gefällt", fasste Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn eine zuvor emotionale Debatte nüchtern zusammen.

Nach mehreren Protesten und der Gründung einer Bürgerinitiative, war der Antrag die letzte Möglichkeit zum Erhalt des Baums. Gisela Kusche begründete: "Die Pappel ist kein hoffnungsvoller Fall." Sie könne nicht zum Nulltarif stehen bleiben, "aber es ist möglich", so Kusche – mit einem Rückschnitt der Baumkrone und weiteren lebensverlängernden Maßnahmen. Diese wären weitreichend, erklärte Gerhard Majer, bei den Technischen Betrieben (TBK) zuständig für den Bereich Grünpflege.

Um vier bis sechs Meter müsste die Pappel gekürzt, die Krone mit Seilen gesichert werden. "Dann würde er allerdings auch nur zwei Jahre stehen bleiben können, bevor die Sicherheit erneut geprüft wird", sagte Majer. Der Grund: Nach einem Sturm im August 2017 hatte sich ein Riss im Stamm gebildet, der sogenannte Turnschuhbaum verfaulte innerlich und sei deshalb laut TBK nicht mehr bruchsicher.

Grundlage für diese Einschätzung sind Messungen des Baumsachverständigen Lothar Wessolly, der der Pappel die Tragfähigkeit absprach. "Ich bin bekannt dafür, Bäume zu erhalten", erklärte er, "aber dieser hat keine Chance mehr". Eine Bruchsicherheit sei "nur noch bis maximal Windstärke elf" gegeben. Gerhard Majer rechnete vor, was die Missachtung der TBK-Empfehlung zum Fällen kosten würde: rund 5500 Euro für Rückschnitt und Verseilung der Krone. Für zwölf Jahre käme man wegen der regelmäßig notwendigen Pflege auf 20 000 bis 24 000 Euro. "Ich finde es fraglich, für einen Baum ohne Perspektive so viel Geld auszugeben", sagte Majer, der zudem auf die Haftung verwies. Sie würde sich beim Missachten der TBK-Empfehlung auf die Ausschussmitglieder übertragen.

Wie sehr das Thema viele Konstanzer bewegt, zeigt sich nicht nur an den Protesten der vergangenen Tage.Zwei Bürgern wurden – ungewöhnlich für Ausschuss-Sitzungen – Rederecht eingeräumt. Doch auch die Kritik von Franz-Josef Stiele-Werdermann am "rein ingenieurmäßigen Herangehen" des Gutachters Lothar Wessolly und das Mahnen von Christel Thorbecke, Sprecherin der Baum-Initiative, an die Baumfällung der 41 Pappeln im Tägermoos vor drei Jahren änderten etwas am Aus für den Turnschuhbaum.