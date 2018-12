Konstanz – Im Konstanzer Industriegebiet gehören rauchende Schlote längst der Vergangenheit an. Mit Schließung von Degussa und Co. sind die typischen, klassischen Industriebranchen weggebrochen. Die Zeit der Postindustrialisierung ist längst angebrochen und alles dreht sich jetzt rund um die Digitalisierung. „Wir erleben in allen Bereichen der Wirtschaft einen extremen Veränderungsprozess. Da bleibt kein wesentlicher Stein auf dem anderen“, stellt Friedhelm Schaal, Wirtschaftsförderer der Stadt Konstanz, fest. „Früher wusste ich, wie eine Firma ihr Geld verdient, heute muss ich mir das erklären lassen.“ Im Zuge der Digitalisierung entstünden nämlich nicht nur neue Geschäftsmodelle, vielmehr befinde sich auch aus diesem Grund die Basis-Wirtschaft im Wandel.

Pfiffige Ideen

Friedhelm Schaal nimmt das Technologiezentrum, wo sich Firmengründer ansiedeln, als Beispiel. Lag der Fokus vor Jahren noch auf Technik, so stehe heute der Fokus auf Technologie- und Softwareentwicklung. Sprich: Es entstünden weniger Dinge zum Anfassen, dafür aber würden „pfiffige Ideen“ realisiert, wie das Leben in einer zunehmend digitalisierten Welt für den Menschen angenehmer machten.

Autonomes Fahren

Ein Beispiel: „Die Mobilität der Zukunft wird nicht mehr so sein, wie wir es heute kennen. Experten sagen, dass wir in fünf bis zehn Jahren die klassischen Systeme nicht mehr haben werden“, so Friedhelm Schaal. Er geht sogar davon, dass das autonome Fahren auch in Konstanz keine Fern-Vision sei, sondern in absehbarerer Zeit sogar im öffentlichen personennahverkehr zum Einsatz kommen könnte. Das nötige Know-how sei größtenteils in Konstanz bereits vorhanden, würdigt er die zahlreichen Firmen, die im digitalen Sektor zum Teil sogar federführen unterwegs seien. Wichtig ist ihm als Wirtschaftsförderer, in Konstanz die Rahmenbedingungen zu schaffen, um innovative Firmen in Konstanz zu halten und Expansionsmöglichkeiten zu schaffen. Der Maßnahmenkatalog, der mit dem Handlungsprogramm Wirtschaft vom Konstanzer Gemeinderat jüngst beschlossen wurde, ist mannigfaltig. Ein wesentlicher Baustein ist die Planung und Umsetzung eines Innovationsparks auf einer Teilfläche des Verkehrslandeplatzes im Industriegebiet.

Bedarfsermittlung

„Wir bekommen viele Anfragen seitens Bestandsunternehmen, die sich in Konstanz entwickeln und die wir nicht verlieren möchten“, stellt Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn fest. Damit die Stadt Konstanz auch künftig handlungsfähig bleiben könne, brauche es verfügbare, städtische Flächen. „Das Gewerbeflächenkonzept stellt bis 2030 einen Bedarf von insgesamt rund 31 Hektar fest“, sagt er. Er ist erleichtert, dass nach intensiven Dialogprozessen der Gemeinderat jetzt mit seinen Beschlüssen den Weg für eine gewerbliche Entwicklung, sowohl mit den Neubaugebiet Hafner in Wollmatingen, wo 12 Hektar Fläche für Gewerbe vorgesehen ist, sowie für den Innovationspark auf dem Verkehrslandeplatz bereitet hat.

5,6 Hektar Bauland

Die Umnutzung von Teilbereichen des Verkehrslandesplatzes wurde seit langem heftig kontrovers diskutiert. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat letztlich einen Kompromissvorschlag eingebracht. Dieser sieht eine Gewerbefläche im nördlichen Bereich, in Ergänzung der gewerblichen Bestandbebauung, vor, wobei der Flugbetrieb auch künftig trotzdem möglich sein wird. „Dort haben wir 5,6 Hektar Nettobauland“, stellt Karl Langensteiner-Schönborn fest.

Gewerbegebiet 4.0

An dieser Stelle, ist der Baubürgermeister überzeugt, werde die Zukunftsstadt im Sektor Gewerbe realisiert, denn man wolle aus einem großen Fundus an Innovationspotenzial schöpfen. Unter dem Stichwort Gewerbegebiete 4.0 beschäftigt sich aktuell ein grenzüberschreitendes Projekt der Internationalen Bodenseehochschule und der Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft, Gestaltung (HTWG) mit zukunftsfähigen Entwicklungsmöglichkeiten. Die hier gewonnen Erkenntnisse sollen in die Planung des neuen Gewerbegebiets einfließen.

Wichtig: Flächeneffizienz

Wichtig ist Langensteiner-Schönborn auch bei diesem Projekt das Stichwort Flächeneffizienz. „Das bedeutet, dass wir in die Höhe gehen wollen“, so Langensteiner-Schönborn. Aktuell sehen die Vorplanungen eine Abstufung der Gebäudekomplexe vor, die eine maximale Höhe von etwa 25 Metern erreichen könnte. „Das ist sinnvoll, denn in ganz Konstanz haben wir anspruchsvolle Gründungsverhältnisse“, sagt er. Die Gebäudeinhaber des angrenzenden Gebiets würden ebenfalls von dem Neubauprojekt profitieren, da das Baurecht geändert werde. „Wir schaffen ein zusätzliches Baurecht in dritter Dimension“, formuliert Karl Langensteiner-Schönborn.

Raffinierter Innovationspark

Der Fokus der anzusiedelnden Branchen liege auf Betrieben mit hoher Arbeitsplatzdichte, beispielsweise aus den Bereichen Maschinenbau, Pharmazie, Datenverarbeitung, Elektronik, Optik, Information und Kommunikation, skizziert Langensteiner-Schonborn, der auf die baulichen Aspekte zu sprechen kommt. „Die Gebäude bieten die Hülle für eine maximale Flächenentwicklung; denkbar sind Produktion im Erdgeschoss und Büros im Obergeschoss.“

Flexibel und modular

Auf die Flexibilität in baulicher Hinsicht, weist Martin Wichmann vom Amt für Stadtplanung und Umwelt hin: „Wichtig sind modulare Ebenen, so dass man auf Veränderungen reagieren kann.“ Nachhaltigkeit soll aber auch im energetischen Bereich umgesetzt werden, beispielsweise mittels Dachflächen-Photovoltaik, Abwasserwärmenutzung und Abwärmenutzung. Auch die Nutzung von Geothermie ist ein Thema. Und statt Dachflächen könnten die Fassaden begrünt werden.

Zukunftsweisender Weg

„Es wird ein Innovationspark“, ist Karl Langensteiner-Schönborn überzeugt. Das neue Gewerbegebiet am Stadteingang solle zukunftsweisend innovativ werden, wobei auch gemeinschaftlich genutzte Räume, Kinderbetreuungsmöglichkeiten, aber auch die Anbindung an den ÖPNV wesentliche Bestandteile sein sollen.