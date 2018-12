Nach jahrelangen Bemühungen und Vorbereitungen zeichnet sich für Dettingen ab, dass einige der vielen angestoßenen Projekte in überschaubarer Zeit verwirklicht werden. Dabei gab es im zu Ende gehenden Jahr eine echte Überraschung: Unter dem Schulhof soll eine Tiefgarage gebaut werden. Sie soll die Pläne zur Neugestaltung der Ortsmitte ergänzen. Nach der Fertigstellung der Tiefgarage wird auch der Schulhof ein neues Gesicht erhalten und eine verbesserte Festplatztauglichkeit bekommen.

Mehr Wohnraum

Dahingegen geht es in Wallhausen reichlich bescheiden zu: Das Neubaugebiet Linzgaublick Ost ist so gut wie fertig. In unmittelbarer Nähe wird im Gewann Ziegelhütte ein weiteres Wohngebiet entstehen. Demnächst soll zudem ein seit etlichen Jahren geschlossenes Restaurant wieder eröffnen. Damit würde sich auch ein Wunsch von Ortsvorsteher Roger Tscheulin verwirklichen, der sich durch unterschiedlich ausgerichtete Restaurants eine Belebung der Wallhauser Uferstraße – auch im Winter – erhofft. Eine Ergänzung des Angebots könnte in den kommenden Jahren mit dem Neubau des Clubhauses der Hafengemeinschaft entstehen. Dazu soll die bestehende Hafenmeisterei deutlich erweitert werden. Die derzeitigen Pläne sehen ein weiterhin einstöckiges Gebäude vor. Die verstärkte Belebung des Hafenvorplatzes gelang – wenn auch nur temporär für ein Wochenende – mit dem von Nathalie Nissenbaum ins Leben gerufenen Hafenfest, das mittlerweile zum dritten Mal im Juli stattfand. Der Dorfladen erfährt dank seines neuen Vorstands einen Aufschwung. Neben der Anpassung des Warenangebots gibt es auch äußerliche Veränderungen. Die markanteste ist die neue, hölzerne Terrasse, die bei schönem Wetter zum Verweilen einlädt.

Weiteres Neubaugebiet

Im Dettinger Neubaugebiet Schmidtenbühl Nord entstanden mittlerweile entlang der Straße „Im Grund“ etliche Bauten mit Geschosswohnungen. Für das Neubaugebiet Brühläcker gibt es einen Entwurf für einen Bebauungsplan; sein Beschluss steht noch aus. Bebaut werden soll das Gebiet überwiegend von der städtischen Wohnbaugesellschaft Wobak. Darüber hinaus sollen die Brühläcker als Modellprojekt für Baugemeinschaften dienen. Neue Wohnungen werden in einigen Jahren auf der Brunnenhalde entstehen. Der darunter liegende Parkplatz und der Dorfplatz werden überbaut. Dort entstehen Wohnungen für Senioren, darunter eine Tiefgarage für die Bewohner der neuen Gebäude. Den Dorfplatz wird es dann so nicht mehr geben. Er wird durch einen kleineren, öffentlich nutzbaren Platz ersetzt.

In den nächsten Jahren werden weitere Familien nach Dettingen ziehen und der Bedarf an Kindergartenplätzen steigen. Das Kinderhaus Sankt Verena ist bereits heute ausgelastet und kann nur mit einer Außenstelle im Industriegebiet und mit Spielgruppen im alten Schulhaus betrieben werden. Ein neues Kinderhaus könnte etwa am Moosweg, gegenüber der ehemaligen Tennishalle entstehen, wo die Stadt ein entsprechendes Grundstück vorhält.

Der besagten Tennis- und Squash-Halle dürfte wohl keine große Zukunft bescheiden sein. Nachdem sie zwischenzeitlich durch den Landkreis als Notunterkunft für Geflüchtete gedient hat, geht sie nun in den Besitz der Stadt über. Sie wird vorübergehend bestenfalls als Lagerhalle genutzt werden. Das Grundstück wäre groß genug für eine Dreifeldsporthalle. Die Ortsverwaltung bevorzugt jedoch an dieser Stelle den Bau eines neuen Feuerwehrhaues und eines neuen Bauhofs. Verbindliche Entscheidungen hierzu stehen noch aus.

Auf Standortsuche

Die CDU-Fraktion im Ortschaftsrat möchte die Suche nach einem geeigneten Standort für die Dreifeldsporthalle verbindlich halten und die Stadtverwaltung dementsprechend beauftragen. Als möglicher Standort ist ein dem Land gehörendes Grundstück bei den Sportplätzen an der Allensbacher Straße denkbar.

Herzenswunsch der Dettinger bleibt weiterhin das Bürgerhaus, das nach einem Umbau aus dem alten Schulhaus entstehen soll. Nach den überarbeiteten Architektenplänen sollen im Erdgeschoss ein Multifunktionssaal und ein Bistro mit Außenbereich entstehen. Der alte Haupteingang wird als solcher Instand gesetzt. Das Gebäude erhält eine direkte Verbindung mit der Tiefgarage. Wie bisher werden die Narrenzunft und der Musikverein ihre Heimat dort haben.

Der komplette Schulweg wird ein neues Erscheinungsbild erhalten. Diskutiert wird, ob nicht der bisher verdohlte Bach an die Oberfläche geholt wird. Voraussichtlich wird der Verkehr später nur noch in einer Richtung fließen. Die Neugestaltung des Schulwegs setzt dann den Schlusspunkt bei der Umgestaltung der Dettinger Ortsmitte.

Zum Jahresanfang

Die Theatergruppe des TSV Dettingen-Wallhausen präsentiert wieder ein dreiaktiges Lustspiel zum Jahresanfang. Sie spielt im Januar das Lustspiel „Nonnenpoker“ von Jennifer Hülse. Regieführt Joachim Görig. Die Abendvorstellungen finden am Freitag, 4. Januar, und Samstag, 5. Januar, jeweils um 20 Uhr in der Dettinger Kapitän-Romer-Halle statt. Die Nachmittagsvorstellung beginnt am Sonntag, 6. Januar, um 16 Uhr. Saalöffnung ist jeweils eine Stunde zuvor. Die Eintrittskarten kosten 8 Euro. An der Nachmittagsvorstellung zahlen Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren nur 5 Euro. Jüngere Kinder haben freien Eintritt. Bis Heiligabend, 24. Dezember, sind Karten Vorverkauf im Dettinger Weltladen erhältlich.

Nähere Infos: http://www.tsv-dettingen-wallhausen.de