Die Diskussion um die Wobak-Wohnbebauung der Brunnenhalde – und der damit verbundenen Neugestaltung der Dettinger Ortsmitte – haben letztlich viele Emotionen freigesetzt. Die neugegründete Bürgerinitiative Ortsmitte Dettingen sammelte rund tausend Unterschriften von Bürgern, die sich strikt gegen eine Wohnbebauung der Brunnenhalde aussprachen.

Politische Wirkung

In der Folge dieser Diskussionen dürfte dies auch Einfluss auf die Wahl des Ortschaftsrats gehabt haben. So ging die SPD mit mehreren hundert Stimmen Vorsprung als Gewinner hervor. Sie errang wie die CDU ebenfalls sieben Sitze. Stimmenkönig blieb Ortsvorsteher Roger Tscheulin (CDU), auch wenn er nicht im dem Maße von der hohen Wahlbeteiligung profitieren konnte wie die anderen Kandidaten. Gemessen an der Zahl der Wählerstimmen hätte nach den üblichen Gepflogenheiten die SPD das Vorschlagsrecht für den Ortsvorsteher gehabt. Aus den Reihen ihrer Fraktion wollte jedoch niemand dieses Amt übernehmen. Als Externer hatte SPD-Mitglied Hans-Joachim Weber Interesse bekundet, erhielt jedoch nicht die Zustimmung durch Lore Dizinger und Alfred Reichle, sodass er schließlich nicht kandidierte. Roger Tscheulin wurde schließlich mit neun zu fünf Stimmen wiedergewählt. Patricia Oberbeck, zur Wahl noch unter ihrem Mädchennamen Strohmeier angetreten, wurde als seine Stellvertreterin gewählt. Sie erhielt zwölf Ja- und zwei Nein-Stimmen. Aber damit waren die Turbulenzen im Ortschaftsrat noch nicht vorbei, denn kurze Zeit später traten drei parteilose Mitglieder aus der SPD-Fraktion aus und gründeten die Fraktion Freie Liste Dettingen-Wallhausen (FLDW).

Im September verkündete die Wobak für viele überraschend, dass sie die Wohnbebauung nun doch nicht übernehmen werde: das Projekt sei nicht finanzierbar. Gefordert war bestenfalls ein mittleres Preissegment mit Wohnungen vorzugsweise für Familien. Mit ausschlaggebend waren die Hanglage und die boomende Baukonjunktur. Auch als die Stadtverwaltung verkündete, dass die Wohnbebauung durch sogenannte Baugemeinschaften verwirklicht und weniger dicht werden solle, blieb die Bürgerinitiative hart und lehnte weiterhin jede Wohnbebauung auf der Brunnenhalde ab.

Die Seniorenwohnanlage

Die Wobak wollte ursprünglich eine Seniorenwohnanlage mit rund zwei Dutzend Einheiten für betreutes Wohnen sowie eine Pflegewohngemeinschaft im Bereich Parkplatz und Dorfplatz errichten. Ebenfalls aus wirtschaftlichen Gründen schrumpfte das Seniorenwohnprojekt. Angedacht sind nun acht bis zehn Wohnungen und eine Pflege-WG und möglicherweise eine Arztpraxis. Als Betreiber ist nach wie vor die Caritas im Gespräch.

Weitere Veränderungen stehen in Dettingen beim Feuerwehrhaus und dem Bauhof an. Aus dem Feuerwehrbedarfsplan aus dem Jahr 2018 geht hervor, dass für Dettingen-Wallhausen, Dingelsdorf, Litzelstetten und Allmannsdorf größere Gerätehäuser benötigt werden. Da in allen vier Fällen eine Erweiterung nicht möglich oder sinnvoll erscheint, beschloss der Gemeinderat Bauten an neuen Standorten. In Dettingen soll das Feuerwehrhaus vom heutigen Standort an der Ecke Kapitän-Romer-Straße/Langenrainer Straße an die Mooser Straße verlegt werden. Die dort stehende ehemalige Tennis- und Squash-Halle soll abgerissen werden.

Zwischenzeitlich war diese vom Landratsamt als Notunterkunft für Geflüchtete genutzt worden. Inzwischen hat sie die Stadt erworben. An diesen Standort könnte ebenfalls der Bauhof verlegt werden, der derzeit in Randlage mitten in einem reinen Wohngebiet liegt. Auf den frei werdenden Grundstücken könnte dann eine Wohnbebauung entstehen. Der Verkauf der Grundstücke soll zur Finanzierung der beiden Projekte beitragen.

Beschlüsse

Diese Woche stimmte der Gemeinderat den geänderten Plänen nach Empfehlung des Ortschaftsrats Dettingen-Wallhausen und dem Technischen und Umweltausschuss zu. Für die Umgestaltung des öffentlichen Raumes (Schulweg, Schulhof und Dorfplatz) wird nach Abstimmung mit den Vereinen und der Schule ein Projektbeschluss erfolgen. An dem Beschluss zur Herstellung einer Tiefgarage im Schulhof wird festgehalten. Die aufgrund der Konjunktur und Kostensteigerung zu erwartenden Mehrausgaben in Höhe von 250 000 Euro werden im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt für das Jahr 2021 von der Verwaltung angemeldet. Die Umsetzung des verringerten Raumprogramms des Seniorenprojektes erfolgt unter der Maßgabe, dass die Funktionen des Dorfplatzes sichergestellt werden. Die Planung der Brunnenhalde wird in reduzierter Form als Baugruppenprojekt weiterentwickelt. Die Verwaltung wird zudem beauftragt, eine konkrete Neuplanung für das reduzierte Seniorenwohnen in der Ortsmitte vorzulegen, die zeitnah und unabhängig von der künftigen Wohnbebauung Brunnenhalde begonnen werden kann. (nea)