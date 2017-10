Konstanz Wegen möglichem Angriff am Konstanzer Bahnhof: Bundespolizei sucht Zeugen

Wegen möglichem Angriff am Konstanzer Bahnhof: Bundespolizei sucht Zeugen

Ein Mann soll Ende August am Hauptbahnhof angepöbelt und angegriffen worden sein. Erst jetzt erfährt die Polizei von einem unbekannten Helfer, den die Behörde nun als wichtigen Zeugen sucht.

Der Vorfall hat sich im August ereignet, erst jetzt hat die Bundespolizei davon erfahren. Laut einer Mitteilung der Behörde sei ein 29-jähriger Mann beim Warten am Bahnsteig am Samstag, 26. August, gegen 21 Uhr von drei jungen Männern angepöbelt worden. Bei der Polizei hatte der 29-Jährige angegeben, auch tätlich angegriffen worden zu sein. Ein unbeteiligter Mann sei daraufhin über die Gleise gelaufen, um dem 29-Jährigen zu helfen. Er habe die drei Angreifer aufgefordert, den Bedrängten in Ruhe zu lassen.

Diesen Helfer, von dem keine Personenbeschreibung vorliegt, sucht die Bundespolizei nun per Zeugenaufruf. "Der Zeuge könnte wesentlich zur Klärung des Sachverhaltes beitragen", teilt die Polizei mit. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Konstanz unter Telefon (0 75 31) 1288-0 oder der kostenfreien Hotline (0 800) 6 888 000 entgegen.