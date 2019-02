von SK

Wie die Stadtwerke informieren, kann die Haltestelle Universität von den Linien 9 und 11 (aus Richtung Staad) nicht mehr bedient werden. Alle Kurse dieser Linien enden an der Haltestelle Jacob-Burckhardt-Straße (in der Danziger Straße) und setzen an der Haltestelle Jacob-Burckhardt-Straße auch wieder ein.

Ein Pendelverkehr zwischen Zähringerplatz und Universität über den Buhlenweg (ohne Zwischenhalte) ist eingerichtet.