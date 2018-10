In diesen Tagen ziehen auch hierzulande immer wieder Kinder und Jugendliche mit ausgehöhlten Kürbissen durch die Straßen und bitten die Anwohner um Süßigkeiten. Halloween heißt der Brauch, der seinen Ursprung in Irland hat und von den USA über den Großen Teich zurück nach Europa geschwappt ist. Abgelöst haben die Kürbisfratzen eine in Deutschland fast ausgestorbene Tradition: die Rübengeister.

Bis zur Jahrtausendwende freuten sich viele Kinder rund um den Bodensee auf den Herbst, wenn die Dickrüben bereit waren für ihre Verwandlung. Ganze Generationen höhlten sie mit dem Löffel aus und schnitzten Mund, Nasen und Augen in die Wände. Ins Innere kamen Kerzen, die dann in düsteren Nebelnächten vor den Häusern flackerten.

Rübengeister als Tradition

„Als Kinder haben wir regelmäßig Rübengeister geschnitzt“, erinnert sich Helmut Müller aus Allensbach-Kaltbrunn. Auf dem Hof seiner Eltern wurden die Rüben angebaut, und der Nachwuchs fieberte wochenlang dem Tag entgegen, an dem alle zusammensaßen und gemeinsam möglichst gruselige Fratzen in die hohlen Pflanzen schnitten.

Konstanz Was ist echter Brauch und was ist amerikanisierter Kitsch? Eine irische Austauschstudentin erklärt Halloween Das könnte Sie auch interessieren

„Anschließend hat man die Rübengeister den Nachbarn gezeigt oder auf die Treppe gestellt, damit andere Angst bekamen“, sagt Müller. „Früher hieß es immer: Wenn’s dunkel wird, musst du daheim sein. Und wir dachten dann, die Nachtfrau kommt nicht, wenn böse Gesichter vor der Tür stehen.“

Später hat der Landwirt selbst lange Jahre die Futterrüben kultiviert und mit seinen eigenen Kindern den Brauch der Geister fortgeführt, "doch vor etwa 20 Jahren hat der Rückgang angefangen, dann wurde es immer weniger“, erklärt der Kaltbrunner.

„Kleine Betriebe bauten die Rüben noch bis vor ein paar Jahren an“, fährt er fort, doch für einen größeren Hof wie seinen habe sich der komplizierte Anbau der Pflanze schlicht nicht mehr gelohnt. Die Arbeitskosten seien zu hoch und das Verfahren zu aufwendig.

Der Kürbis löst die Rübe ab

So fiel der weitverbreitete Brauch der Rübengeister den Kosten zum Opfer. Material für die Gespensterköpfe war nur schwer zu finden. Die alte Futterpflanze wurde allmählich vom Kürbis abgelöst, der nicht nur als Halloweengeist vor den Häusern, sondern immer öfter auch auf den Esstischen zu finden war.

Seit Jahren fressen die orangefarbenen Halloween-Kürbisse die Rübengeister und damit auch eine Tradition. Aber die Geister lassen sich nicht so leicht verscheuchen – und kochen ihr eigenes Süppchen. | Bild: Stefan Roth

„Früher kannten wir keine Kürbissuppe in der badischen Küche“, sagt Helmut Müller, „der Kürbis hat hier mit der bewussteren Ernährung der Ökobewegung Einzug gehalten.“ Er muss es wissen, schließlich setzt er auf seinem Hof ganz auf bio.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein