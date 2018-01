Konstanz Was wurde eigentlich aus dem Städtebauwettbewerb Europan? Bislang nicht viel

Mehr als vier Jahre liegt der grenzübergreifende Wettbewerb von Konstanz und Kreuzlingen zurück. Architekt David Vogel hatte die beste Arbeit abgeliefert, wie beide Städte verbunden werden können. Wann seine Ideen realisiert werden, steht in den Sternen.

Die Vision ist groß: Eine Brücke über die Gleise bei Klein Venedig, ein Kanal, Konstanz und Kreuzlingen sollen städtebaulich zusammenwachsen. Eine Idee von David Vogel. Der Architekt gewann im Jahr 2013 einen Wettbewerb mit dem Namen Europan. Was ist aus den Plänen geworden? Bislang ist nichts sichtbar, und das wird auch noch lange so bleiben.

Projekt ruht zurzeit

Dieser Satz sagt aus, welche Dringlichkeit dieses Projekt hat: "Das Projekt ruht zurzeit", erklärt Heinz Theus auf Anfrage. Er leitet das städtische Bauamt in Kreuzlingen. Die Entwürfe von David Vogel würden allerdings bei einer zukünftigen Gestaltung des Ufergeländes berücksichtigt. Bis wann das sein wird, steht in den Sternen. Einen Realisierungszeitplan gebe es nicht, betont Theus weiter. Muss es auch nicht. In Konstanz wie auch in Kreuzlingen gibt es keine politischen Beschlüsse, die zu einer Umsetzung des Entwurfs verpflichten. Und das, obwohl für Ende 2014 Grundsatzbeschlüsse in beiden Städten angekündigt waren.

Immerhin: Es gibt eine Vision

Warum dann Europan von 2013? Er bot eine Chance für Konstanz und Kreuzlingen, eine Vision zu entwickeln. Die Europan-Vereine aus der Schweiz und Deutschland haben den Wettbewerb inhaltlich und organisatorisch unterstützt. Es handelte sich um eine Ideensammlung mit Realisierungsabsicht. "Eine rechtlich wirksame Verpflichtung, die Wettbewerbsergebnisse umzusetzen, gibt es nicht", heißt es auf Anfrage von Europan Deutschland. Allerdings erwarte der Verein von den Kommunen, den Entwurf des Siegers als Grundlage für weitere Planungen heranzuziehen und ihn mit weiteren Planungsschritten zu beauftragen.

Erste Fragen sind schon geklärt

Bevor David Vogels Ideen umgesetzt werden können, sind noch viele weitere Schritte notwendig. Erste Machbarkeitsstudien und rechtliche Fragen sind abgehakt. Aber: Kreuzlingen arbeitet daran, die Fußballplätze von Klein Venedig ins Seezelg zu verlagern und den daraus entstehenden Freiraum zu gestalten. Geld hierfür sei ab dem Jahr 2025 eingestellt, erklärt Heinz Theus. Auch die Tennishalle an der Seestraße soll ins Seezelg umziehen. Die Entwicklung des Konstanzer Klein Venedigs hängt ebenfalls von mehreren Faktoren ab. Zum Beispiel von einer Verlagerung des Messeplatzes oder von der Altlastensanierung. Erst wenn alle Voraussetzungen geschaffen sind, kann es bei dieser grenzüberschreitenden Stadtentwicklung weitergehen. Und bis dahin? Nichts tun, was die Realisierung der Projektelemente von David Vogel verhindern könnte, erklärt Heinz Theus. Der Weg ist das Ziel. Diesen Titel gab David Vogel seiner Siegerarbeit.