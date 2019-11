Konstanz vor 4 Stunden

Was passiert mit dem Müll aus Konstanz? Wir haben uns bei den Entsorgungsbetrieben umgesehen

Was hier in die Mülltonne geworfen wird, macht eine Reise in verschiedene Himmelsrichtungen. Ein Teil wird in der Schweiz verbrannt, Glas in Bayern eingeschmolzen und die gelben Säcke kommen an den Hochrhein.