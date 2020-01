von Julia Leiber

Weniger Mitglieder, dennoch mehr Steuern: 2018 nahm die Katholische Kirche 6,643 Milliarden ein – so viel wie noch nie. Das sind im Vergleich zum Jahr 2017 rund 3,3 Prozent mehr. Die Kirchensteuer ist die wichtigste Einnahmequelle für die Katholische Kirche. Doch wie viel kommt davon in der Gemeinde an?

Im November 2018 waren laut Dieter Gräble, Geschäftsführer der Katholischen Gesamtkirchengemeinden Konstanz, 30.645 katholische Kirchenmitglieder in Konstanz gemeldet.

Kirchensteuer 2018 gab es in Deutschland nach Angaben der Katholischen Deutschen Bischofskonferenz 23 Millionen Katholiken. Damit sind 27,7 Prozent der deutschen Bevölkerung katholisch.



Wer Mitglied einer christlichen Kirche in Deutschland ist, zahlt einen Mitgliedsbeitrag: die Kirchensteuer. Sie wird für Seelsorge, Caritas und Gottesdiensten verwendet. Diese richtet sich nach der Höhe der Lohn- und Einkommenssteuer. Geringverdiener, die nicht lohn- oder einkommenssteuerpflichtig sind, müssen auch keine Kirchensteuer bezahlen. Für Kirchenmitglieder beträgt die Kirchensteuer in Baden-Württemberg und Bayern acht Prozent der Einkommenssteuer, in den anderen Bundesländern sind es neun Prozent.



Die Kirchensteuer ist jedoch keine Steuer, die an den Staat geht. Das Finanzamt leitet sie an die Kirchen weiter, jedoch mit Abzügen. Die Länderfinanzbehörden berechnen dafür nochmal zwischen zwei und vier Prozent. Die Höhe der Kirchensteuer, die die Kirchengemeinden erhalten, richtet sich nach der Anzahl der Kirchenmitglieder und der Fläche der Gemeindezentren.

Pfarrgemeinderat legt Ausgaben der Kirchensteuer fest

Die Kirchensteuer geht nicht direkt an die Gemeinden. „Die Erzdiözese Freiburg vereinnahmt zunächst 100 Prozent der Kirchensteuer. Davon verbleiben 55 Prozent in der Erzdiözese“, erklärt Katharina Schwab vom Referat Kommunikation der Erzdiözese Freiburg. Damit werden laut Schwab „sämtliche Personalaufwendungen des pastoralen Personals“ bezahlt. Dazu zählen Priester, Pastoral- und Gemeindereferenten.

Die restlichen 45 Prozent stehen den Kirchen- und Gesamtkirchengemeinden zu. Vor Ort werden aus den Mitteln der Kirchengemeinde Projekte, Maßnahmen und Initiativen mit ihrem Anteil an der Kirchensteuer verwirklicht. Wofür diese verwendet werden, legt der örtliche Stiftungs- und Pfarrgemeinderat in deren Haushalt fest.

Haushaltsplan für jede der fünf Kirchengemeinden anders

Anhand einer Punktetabelle und Punktequote wird für jede Kirchen- und Gesamtkirchengemeinde ein Haushaltsplan erstellt. Schwab erläutert, dass zudem „Bauförderfonds für konkrete Maßnahmen an Gebäuden im Eigentum der Konstanzer„ mit einfließen.

Die Finanzsituation der fünf Pfarrgemeinden in Konstanz sei unterschiedlich, sagt Mathias Trennert-Helwig, Leiter der Seelsorgeeinheit Konstanz-Altstadt. Diese hänge vor allem vom Zustand und dem Alter der Gebäuden ab.

Zur Kirchengemeinde Konstanz-Petershausen gehören die drei Kirchen St. Gebhard, St. Suso und Bruder Klaus. Petershausen konnte 2019 auf einen Etat von 789.000 Euro Kirchensteuer zurückgreifen.

Aktivitäten der Pfarreien

Laut Pfarrer Thomas Mitzkus werde mit den Mitteln der Kirchensteuer ein Großteil aller Pfarreiaktivitäten finanziert. Dazu zählen unter anderem der Umbau und die Renovierungsmaßnahmen des Pfarrhauses St. Gebhard, die Neueinrichtung der Pfarreiküche und Orgelkonzerte. Den Grundstock für diese Projekte stelle die Pfarrei, sagt Mitzkus.

Kirchenmusik als Schwerpunkt-Ausgabe

Von den 789.000 Euro Kirchensteuern wurden 165.000 Euro für die Kirchenmusik ausgegeben. „In Petershausen haben wir ein starkes Engagement für Kirchenmusik„, sagt Gräble, Geschäftsführer der Katholischen Gesamtkirchengemeinden Konstanz. Zur Kirchenmusik zählen die Kirchenchöre und das Orchester. Mathias Trennert-Helwig ist von der Wichtigkeit der Kirchenmusik überzeugt:

„Kirchenmusik ist eine wichtige Form von Kinder- und Jugendarbeit“, sagt Mathias Trennert-Helwig, Leiter der Seelsorgeeinheit Konstanz-Altstadt. | Bild: Leo-Tippbilder

Seiner Pfarrei nahm im Jahr 2018 durch die Kirchensteuer 828.601 Euro ein. Sie stellt mit 66 Prozent die größte Einnahmequelle für die Kirchengemeinde dar. Für die Kirchenmusik wird mit 16 Prozent der größte Anteil ausgegeben: 163.282 Euro für die Münstermusik und, im Vergleich deutlich weniger, 26.734 Euro für die Heilige Dreifaltigkeitskirche.

Musikalischer Festgottesdienst mit dem Münsterchor und dem Bach-Chor zu den „Tage der Chor und Irchestermusik“ im Konstanzer Münster 2017. | Bild: Oliver Hanser

Jugendarbeit wird durch Kirchensteuer finanziert

Das Jugendpastoral finanziert sich zu einem großen Teil aus den Einnahmen der Kirchensteuern. 2018 wurden hierfür in Petershausen 10.000 Euro ausgegeben, in der Seelsorgeeinheit Konstanz-Altstadt 30.000 Euro. Damit werden die Pfingst- und Sommerlager finanziert, die Aus- und Weiterbildung der Gruppenleiter, der Jugendkeller Stephanshaus sowie die Ausflüge mit Ministranten, Firmlingen und Kommunionskindern.

Neben der Kirchenmusik finanziere der Kirchensteuerzahler in der Seelsorgeeinheit Konstanz-Altstadt das Stephanshaus und die Domschule mit. „Dadurch partizipieren alle, die an Veranstaltungen teilnehmen“, sagt Trennert-Helwig.

20 Prozent der Kirchensteuer gehen an Kindertagesstätten

Einer der Schwerpunkte in allen Kirchengemeinden seien die 15 Kindertagesstätten, sagt Dieter Gräble, Geschäftsführer der Katholischen Gesamtkirchengemeinden Konstanz. Die Stadt übernehme 80 Prozent der Kosten für die Kindergärten, die katholische Kirche 20 Prozent.

„In den letzten 16 Jahren haben wir fünf Millionen Euro nur für die Kindertagesstätten ausgegeben“, resümiert Gräble. | Bild: Henning Feldbaum

Auch die Instandhaltung und die laufenden Kosten der Kirchengebäude werden mit der Kirchensteuer finanziert. Beispielsweise fielen für die Innensanierung der Kirche Maria-Hilf eine halbe Million Euro an. Die Restauration der Orgel und die Beleuchtung seien laut Gräble sehr aufwendig gewesen.

Elektroplaner Rudolf Bernauer, Organist Thomas Götz, Pfarrer Pater Georg Matt und Stiftungsrat Eberhard Geiger freuen sich über die gelungene Restaurierung der Orgel der Maria-Hilf-Kirche im Januar 2017. | Bild: Nikolaj Schutzbach

Aus der Sicht von dem Petershausener Pfarrer Thomas Mitzkus sei die Bemerkung „Die Kirche hat eh‘ sehr viel Geld“ nicht falsch, aber zu kurz und sehr vereinfachend gefasst.

Letzlich sei die Frage, ob die Kirche zu viel Kirchensteuer bekomme, eine Frage der Einstellung zur Kirche, meint Trennert-Helwig: „Bei unserer Fülle an Aufgaben mit Gottesdienst, Jugend- und Kulturarbeit, sozialen und kulturellen Aufgaben würde ich nicht sagen, dass die Kirche reich ist.“