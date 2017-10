vor 4 Stunden Benjamin Brumm Konstanz Was ist gute Kinderbetreuung? Hier sind fünf Meinungen in jeweils 30 Sekunden

Bei einer Podiumsdiskussion der Freien Grünen Liste im Kulturzentrum am Münster in Konstanz suchten fünf Redner nach einer Antwort: Was ist gute Kinderbetreuung? Wir baten sie, ihre Ansichten in einem 30-sekündigen Video zu schildern.