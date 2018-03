Konstanz Was ist der Stadt Konstanz die Kultur wert? Die Rathausoper kommt auf den Prüfstand

Kammeroper benötigt 30 000 Euro Zuschuss jährlich. Kulturausschuss debattiert am Dienstag darüber. Das Kulturamt unterstützt Organisator Peter Bauer, der die Diskussion nach eigener Aussage gelassen verfolgt

Was wird aus der Rathausoper, die seit 35 Jahren jeden August Gäste wie Einheimische gleichermaßen in reizvollem Ambiente mit Produktionen wenig bekannter, aber dennoch bedeutender Werke der Opernliteratur erfreut? Die Kammeroper im Innenhof des Rathauses, die bisher ehrenamtlich vom ausscheidenden Peter Bauer organisiert wurde, hatte im August ein Defizit von 5000 Euro zu verzeichnen. Einstimmig wurde damals beschlossen, die Übernahme des Defizits zu empfehlen. Daraufhin wurde beantragt, ab 2019 den städtischen Zuschuss um 30 000 Euro zu erhöhen: 25 000 für die künstlerische Leitung, 5000 für die erhöhten Produktionsbedingungen.

Heute berät der Kulturausschuss

Heute wird im Kulturausschuss beraten "über den Erhöhungsantrag im Rahmen einer institutionelle Förderung der Kammeroper im Rathaushof über 25 000 Euro für die Weiterführung der Veranstaltung ab Haushaltsjahr 2019 und eine Erhöhung der Produktionsmittel um 5 000 Euro ab 2019, die für 2017 und 2018 bereits genehmigt wurden", wie es in der Vorlage heißt. Stadtrat Roland Wallisch stellte im Herbst fest: „Das wäre ja ein Systemwechsel: weg von ehrenamtlichem Engagement zu einer neuen Form der Rathausoper.“ Dem widerspricht Peter Bauer, der die Rathausoper 1982 zum Leben erweckte: "Es geht doch nur darum, eine reale Situation herzustellen", sagt er. "Ich werde garantiert niemanden finden, der wie ich die Rathausoper komplett ehrenamtlich durchführt." Es ginge nicht nur um das Honorar für ihn, auf das er immer verzichtet hat, "sondern auch darum, dass ich mit meinem Netzwerk Kosten beispielsweise für Mietwohnungen oder Gagen der Künstler eingespart habe. Diese ganzen Kosten würden dann ja zwangsläufig anfallen."

"Aufruf zur kulturellen Selbstausbeutung"

Johannes Kumm von der SPD sagte schon vor einem Jahr offen und ehrlich: "Das ist das Projekt von Peter Bauer. Wenn er nicht mehr will, sollten wir überlegen, ob dann auch das Projekt beendet wird." Holger Reile von der Linken Liste bezeichnete Kumms Aussagen als "Aufruf zur kulturellen Selbstausbeutung". Peter Bauer beobachtet die Diskussionen über eine etwaige Nachfolge für ihn ganz pragmatisch aus dem Hintergrund. "Wir werden sehen, ob die Kultur in unserer tollen Stadt eine gute Lobby hat oder nicht." Er wird heute im Kulturausschuss noch einmal Werbung machen für die Ausweitung der finanziellen Hilfe, "auch wenn ich es erstaunlich finde, dass nach wie vor nicht alle Räte wissen, für was der Zuschuss gedacht ist. Seit einem Jahr bin ich deswegen in den Fraktionen unterwegs". Was er zum jetzigen Zeitpunkt nicht könne, auch wenn es hier und da gefordert wird: "Einen geeigneten Nachfolger kann ich erst dann suchen, wenn es ein erkennbares Signal des Kulturausschusses gibt. Sollte es dieses Signal geben, würde ich im November im Gemeinderat eine geeignete Person präsentieren." Vorher könne er unmöglich Kandidaten ansprechen.

Ein Nein erscheint nicht unwahrscheinlich

Kulturamtsleiterin Sarah Müssig unterstützt das Ansinnen des Peter Bauer: "Die Rathausoper war in den vergangenen Jahren zu 98 Prozent ausgelastet und deckt mit besonderem Charme im Herzen der Stadt in einer Zeit, wenn unsere eigenen Institutionen kein Programm haben, großes Interesse bei Konstanzer und Gästen der Stadt ab." Nach 35 Jahren der erfolgreichen Oper die erwünschte und nötige finanzielle Zuwendung abzuschlagen, wäre kein gutes Signal. Sarah Müssig weiß jedoch auch, dass Peter Bauers Ansinnen auf tönernen Füßen steht: "Ein Nein in der Abstimmung im Kulturausschuss ist nicht unwahrscheinlich. Immerhin wüsste Herr Bauer dann, woran er ist."

200 bis 250 Stunden im Ehrenamt

Rund 200 bis 250 Stunden arbeitet Peter Bauer Jahr für Jahr ehrenamtlich, damit die Veranstaltung stattfinden kann. Kaum zu glauben, dass diese Tätigkeit ein anderer ehrenamtlich übernehmen möchte. Peter Bauer: "Wir suchen nach einer Struktur, die mich auch ein wenig entlastet", sagt der pensionierte Lehrer. "Bisher ist die Rathausoper ja mehr oder weniger ein Ein-Mann-Betrieb gewesen." Mit den Gemeinderäten ist er im Gespräch, er besucht die Fraktionen und lotet die Möglichkeiten aus. "Ich bin da eigentlich ganz leidenschaftslos", sagt er auch. "Entweder der Stadt ist die Rathausoper das Geld wert oder eben nicht." Die Oper 2018 wird er noch organisieren, 2019 würde er einem eventuellen Nachfolger noch beratend zur Seite stehen.

Die Rathausoper

Das musikalische Sommertheater findet seit 35 Jahren jeden August im Hof des Konstanzer Rathauses in Zusammenarbeit mit dem Theater Konstanz statt. Das Ensemble wechselt jährlich und bietet Kammerorchestern und jungen Solisten eine Bühne. Die Gründung geht auf das private Engagement von Peter Bauer zurück. Sie wird institutionell durch die Stadt Konstanz mit einer jährlichen Summe in Höhe von 19 783 Euro gefördert. Der Zuschuss besteht in dieser Form seit 2009. Damals wurde der Zuschuss letztmals erhöht von zuvor 12 783. Für 2017 und 2018 wurde der Zuschuss um 5000 Euro erhöht. Dieser beträgt somit aktuell 24 783 Euro. Weitere Zuschüsse kommen vom Land und von lokalen Unternehmen.