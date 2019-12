Die Tage zwischen Weihnachten und Dreikönig. Mit Ausnahme der Silvesterparty ist dies ja eher die Zeit der Besinnung und der Reflexion. Wer Glück hat, muss in diesen rund zwei Wochen nicht arbeiten. Wobei. Vielleicht sollte es eher heißen: Wer Glück hat, darf arbeiten gehen. Dann ist er oder sie wenigstens beschäftigt und aus der Schusslinie. Je nach Sichtweise. So manchem Mitmenschen soll die stille Zeit ja irgendwann gewaltig auf die Nerven gehen. Der eine fühlt sich wie ein Schluck Wasser in der Kurve, die andere weiß gar nichts mit sich anzufangen.

Ein Fettnäpfchen nach dem anderen

Besonders Pärchen leben nun in einer allgegenwärtigen existenziellen Gefahr. Ein Fettnäpfchen nach dem anderen lauert an jeder Ecke. Ein richtiges Kompliment zur falschen Zeit (“Ist nicht schlimm, dass Du über die Festtage einen Bauch bekommen hast. Dann wirst du wenigstens uninteressant für andere Frauen.“) oder eine lieb gemeinte Fragen einer unpassenden Stelle (“Gab es das Kleid nicht auch in deiner Größe?“) – und schon ist der weihnachtliche Burgfrieden empfindlich gestört.

Ein Festmahl für Soziologen

Auf der anderen Seite ergeben sich aber auch wunderbare Möglichkeiten, dem Partner gerade jetzt die ewige Liebe aufs Neue zu beweisen. Beispiel Warenhaus am Augustinerplatz. In den Tagen nach Weihnachten, als die ersten unfassbaren, sensationellen, unglaublichen, herausragenden und umwerfenden Schlussverkäufe die Heerscharen Kaufwütiger zum After-Christmas-Shopping einladen, ist die Damenabteilung ein bestelltes Feld für soziale Feldstudien. Ein Festmahl für einen jeden Soziologen.

Männer, lauter Männer!

Rund zehn Stühle stehen hier im ersten Stockwerk zwischen Dessousständern, Pulloverwühltischen oder Rockregalen. Am Samstagnachmittag, so gegen 16 Uhr ist original jede dieser nicht wirklich bequemen Sitzgelegenheiten belegt. Und wer sitzt dort? Männer, lauter Männer! Zumeist nach vorne gebeugt, die Ellbogen auf den Knien, das Gesicht verdeckt von den flachen Händen. Wer nicht versucht, noch ein wenig Schlaf nachzuholen, spielt entweder auf dem Handy Solitär oder blickt tief traurig in die Ferne. Ein verstörender und irgendwie auch trauriger Anblick.

„Schatz, steht mir diese Bluse?“

Doch, hey – sie sind immerhin dabei, diese Männer, während ihre Frauen entweder lieb gemeinte Weihnachtsgeschenke umtauschen (Strümpfe oder Schals standen in diesem Jahr offenbar hoch im Kurs) oder die Sonderangebote studieren, um das letzte Weihnachtsgeld in Umlauf zu bringen. Kann der Liebesbeweis größer sein? Im Viertelstundentakt schrecken diese treuen Helden aus ihrer Lethargie hoch, wenn die Partnerin auftaucht: „Schatz, steht mir diese Bluse? Oder macht sie mich zu rundlich?“ „Was hältst Du von dieser Jeans? Oder habe ich darin einen zu großen Po?“ „Ich glaube, die haben sich mit der Größe vertan. Das ist nie im Leben 38. Was denkst Du?“

Du hast recht und ich meine Ruhe

Bevor Sie jetzt denken: Was für ein Chauvi, dieser SÜDKURIER-Redakteur. Diese Sätze fallen wirklich im besagten Warenhaus am besagten Samstagnachmittag. Ganz ehrlich. Und ja, die Männer widersprechen ihren Frauen nicht. Zu jedem Vorschlag wird brav genickt. Nach dem Motto: Du hast recht und ich habe meine Ruhe. Es wird Zeit, dass die Feiertage vorbei sind.