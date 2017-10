Konstanz "Was für eine traurige Geschichte": Frau soll sich nicht zu Auftritt von Hamed Abdel-Samad getraut haben

Eine junge Frau soll davor zurückgeschreckt sein, die Diskussion mit Hamed Abdel-Samad im Stadttheater Konstanz zu besuchen, weil sie keinen Ärger mit ihrer Familie und ihren Freunden haben möchte. Auf Facebook beschreibt der streitbare Politikwissenschaftler, warum ihn das stört.

Der Auftritt von Hamed Abdel-Samad im Stadttheater hat viele Menschen begeistert. Eine junge Frau soll jedoch davor zurückgeschreckt haben, den Saal in der vorigen Woche zu besuchen – laut Abdel-Samad, weil sie Angst hatte, fotografiert zu werden. Dies schreibt der Politikwissenschaftler auf seiner offiziellen Seite im sozialen Netzwerk Facebook. Der Beitrag wurde bis Dienstagabend etwa 400 Mal geteilt.

Dort äußert Hamed Abdel-Samad seine Freude über die gute Diskussion nach seinem Vortrag, beschreibt dann jedoch, was ihm im Nachgang an die Veranstaltung zugetragen wurde. "Eine junge Dame kam zu mir und sagte, ihre beste Freundin sei eine gebildete gläubige Muslima, die das Kopftuch trägt", schreibt der 45-Jährige. Sie wollte offenbar unbedingt zu seinem Vortrag kommen. Als sie jedoch im Flur gestanden sei und Fotografen sah, hatte sie Angst, dass ihr Bild öffentlich erscheinen könnte. "Sie wollte keinen Ärger mit der Familie und mit ihrem muslimischen Freundeskreis und ist fluchtartig gegangen", habe Abdel-Samad von der besten Freundin des Mädchens erfahren.

Das Posting von Hamed Abdel-Samad

Dani Behnke, Sprecherin des Stadttheaters, bestätigt, dass auch sie von diesem Vorfall erfahren habe. "Allerdings leider erst nachträglich", sagt sie. "Das ist bedauerlich. Wenn wir das während der Veranstaltung mitbekommen hätten, dann hätten wir den Fotografen gesagt, sie dürfen keine Bilder vom Publikum machen." So aber blieb der Platz des Mädchens leer. "Was für eine traurige Geschichte, dass eine junge gebildete Frau im Jahre 2017 Angst haben muss, einem kritischen Vortrag zuzuhören", ärgert sich der Redner des Abends bei Facebook.

Sein Auftritt in Konstanz hat eine Vorgeschichte: Abdel-Samad steht seit Jahren unter Polizeischutz. Weil ihr die Sicherheitsbedenken beim bereits für Mai geplanten Auftritt im Bodenseeforum zu groß wurden, sagte die Volkshochschule Konstanz-Singen die Veranstaltung kurzfristig ab. Fünf Monate später wurde sie im Theater nachgeholt. Ohne Zwischenfälle, wie Polizeisprecher Bernd Schmidt mitteilt: "Es war eine sehr ruhige und entspannte Atmosphäre, der Polizei wurde nicht bekannt, dass jemand am Besuch der Veranstaltung gehindert wurde."

Die Frauenrechtlerin und Autorin Seyran Ates schrieb in einem Kommentar dagegen, dass sie Ähnliches an anderer Stelle erlebt habe. "Uns, in der Moschee, geht es auch so. Sehr viele, die gerne kommen würden, haben Angst. Deshalb lassen wir keine Kameras mehr zu", schreibt Ates. Die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes ist Mitbegründerin der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin. Dort wird ein liberaler Islam gepredigt, Frauen und Männer beten zusammen und homosexuelle Gläubige sind ausdrücklich willkommen.

Hamed Abdel-Samad, der für seine mitunter provokante Kritik am Islam bekannt ist, stellt zum Abschluss seines Facebook-Beitrags die Frage: "Was ist mit den vielen anderen Zwänge, die sich unter dem Kopftuch eingenistet haben?"