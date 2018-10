Wir kennen sie alle, die Witze und Vorurteile über das Finanzamt. Verstaubt, dunkel, grau in grau – und von abgrundtiefer Tristesse. So oder so ähnlich soll es zugehen auf den örtlichen Behörden der Finanzverwaltung. Beamten-Mikado – wer sich zuerst bewegt, verliert. Schon als Kinder mussten wir maximal schmunzeln bei solchen Sprüchen. Wer nicht viel arbeiten, einen sicheren Job und am Freitag, um 12 Uhr das Wochenende beginnen möchte, der sollte beim Finanzamt arbeiten. Hand aufs Herz: Wer, der nicht selbst auf der Behörde arbeitet, denkt nicht so?

Die Furcht vor dem demografischen Wandel

Nun mag an der einen oder anderen These etwas dran sein. Doch auch das Finanzamt hat zu kämpfen. Nicht mit seinem Ruf – sondern um seine Mitarbeiter der Zukunft. „Wir gehen davon aus, dass auch wir vom demografischen Wandel betroffen sein werden“, sagt Leiter Albrecht Zeitler. Soll heißen: Angesichts der immer älter werdenden Bevölkerung und der immer rarer werdenden Fachkräfte ist die Gefahr groß, dass irgendwann auch dem Finanzamt das Personal ausgeht. Derzeit sind zwar alle Plätze belegt, doch für 2019 wird noch gesucht.

Und so bestreitet das Haus im Oberlohn ungewöhnliche Wege: Am Dienstag kommender Woche findet ein Schnuppertag im Finanzamt statt. Angesprochen sind die Schüler der Klassen acht bis elf, vorgestellt werden die beiden zentralen Ausbildungsberufe, das duale Studium zum Bachelor of Laws sowie die Ausbildung zum Finanzwirt.

Leiter Albrecht Zeitler (rechts) und Ausbildungsleiter Jochen Herrmann vor dem Finanzamt. | Bild: Schuler, Andreas

Ausbildungsleiter Jochen Herrmann erklärt weitere Beweggründe für den Schnuppertag: "Wir müssen bei den jungen Menschen im Gespräch bleiben und vorausschauend handeln", sagt er. "Wir bieten moderne Berufe an. Das Kerngeschäft sind natürlich die Steuererklärungen – doch wer weiß schon, dass wir eine eigene Inkassostelle haben oder eine Steuerfahndung?"

Er selbst ist ein Beispiel für die Karrierechancen, die das Amt bietet: Von 1990 bis 1993 absolvierte er sein duales Studium, pendelte zwischen den Ämtern in Tiengen und Konstanz, bevor er die Sachgebietsleitung Ausbildung und Außenprüfung am Bodensee übernahm.

Vittora Berardelli (links) und Isabel Güntert. Junge Gesichter des neuen Images des Finanzamtes. Damit das bleibt, geht das Konstanzer Haus neue Wege. | Bild: Schuler, Andreas

Vittora Berardelli ist 20 Jahre alt. Mitte September beendete sie erfolgreich ihr zweijährige Ausbildung zur Fachwirtin. "Die Sicherheit des Jobs bedeutet mir viel", sagt sie. "Wir haben Gleitzeit und können uns die Arbeit einrichten. Wo ist das schon möglich?" Das Wichtigste aus ihrer Sicht: Spaß bei der Arbeit. "Natürlich habe ich erst gedacht, als meine Eltern mir den Vorschlag zu dieser Ausbildung machten: Finanzamt? Ehrlich? Aber ich habe schnell gemerkt, dass das nur Vorurteile sind."

Ihre Kollegin Isabel Güntert ist zwei Jahre älter und hat im September das Studium zum Bachelor of Laws absolviert. "Ich kannte das Finanzamt, weil ich hier mein Schulpraktikum gemacht habe", erzählt sie. "Hier herrscht kein Behördenmief, hier arbeiten tolle Menschen und die Arbeit ist spannend." Da sie studierte, behandelt sie anspruchsvollere Fälle als ihre Kollegin; zum Beispiel Steuerangelegenheiten größerer Gewerbebetriebe oder Steuerhinterziehungen.

Revolution mit Nabelschau

Seit einigen Jahren schon fährt die Finanzverwaltung eine Marketingstrategie, um aus der verstaubten Ecke herauszukommen und mit dem freien Markt konkurrieren zu können. So existierte eine Kampagne mit dem Titel "Was gibt's zu glotzen? Mein Chef ist Finanzminister!" Darauf zu sehen sind attraktive, junge Menschen im coolen Freizeitoutfit – die junge Frau gar mit tiefem Ausschnitt und Nabelschau. "Das wäre früher undenkbar gewesen", erzählt Albrecht Zeitler lachend. "Der Nabel ist ja geradezu eine kleine Revolution." Die neue Kampagne heißt: "Steuer: kann ich auch!" Wieder setzt das Amt auf die Wirkung junger, sportlicher Menschen. Auf dass irgendwann niemand mehr Witze über das Finanzamt erzählen möge.

Schnuppertag Das Finanzamt Konstanz bietet am Dienstag, den 30. Oktober, ab 9 Uhr einen Schnuppertag für Schüler an. Anmeldung: Schriftlich oder per E-Mail an ausbildung-09@finanzamt.bwl.de oder unter 07531/289-223. Vorgestellt werden das duale Studium zum Bachelor of Laws, Voraussetzung: Abitur oder Fachhochschulreife, Vergütung während des Studiums 1200 Euro monatlich) sowie die Ausbildung zum Finanzwirt (Mittlere Reife oder gleichwertiger Schulabschluss – Vergütung während des Studiums 1150 Euro monatlich). Bei beiden Ausbildungen existiert beamtenstatus ab dem ersten Tag.

