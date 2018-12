Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu, die Chronik Ihrer Suchmaschine ist bereits geschrieben. Zeit, einen Blick in die Tiefen von Google zu werfen. Was beschäftigt die Menschen in Konstanz? Was interessiert Google-Sucher an unserer Stadt?

Wann ist das Interesse an Konstanz am größten?

Zu Beginn des Jahres gab es noch wenige Suchanfragen zu Konstanz. Das stieg dann im Frühjahr allerdings an: Von April bis Juni ist die Nachfrage schon recht hoch. Den größten Suchausschlag gab es zwischen dem 5. und 11. August - das dürfte die Konstanzer wenig überraschen, denn am 11. August war in diesem Jahr das Seenachtfest. Dann flacht die Kurve wieder ab. Die Touristen scheinen aus der Stadt verschwunden zu sein, nur die Einheimischen bleiben mit ihren Google-Anfragen am See zurück.

Was interessiert die Menschen an Konstanz?

Die Uni, das Wetter und der Bodensee sind die Anführer des Google-Rankings. Und offenbar sogar Dauerbrenner: Auch in den vergangenen fünf Jahren wurde nach diesen Begriffen im Zusammenhang mit Konstanz am meisten gesucht. Erst an fünfter Stelle folgen Hotels.

In den vergangenen fünf Jahre war die Suchanfrage "Wohnung Konstanz" nur auf Platz 24 gelandet, in diesem Jahr immerhin auf Platz 15. Der Weihnachtsmarkt erringt im Jahresrückblick nur Platz 24, in den letzten 30 Tagen hingegen liegt er auf Platz zwei.

Welches sind aktuell die Themen von großem Interesse?

Tatsächlich deckt sich das Interesse in den letzten sieben Tagen mit den Anfragen über das Jahr hinweg. Einzig der Weihnachtsmarkt hält sich in den vergangenen Tagen noch auf dem 2. Platz. Interesse an Hotels und dem Bodensee gibt es noch immer, Wohnungen werden selten gesucht. Die Anfrage liegt auf Platz 20. Die Wohnungsnot in Konstanz scheint zumindest bei Google nicht so durchzuschlagen.

Wer hat Interesse an Konstanz?

Mit nur einem Blick auf Google Trends findet man sie - die Konstanz-Liebenden in der Ferne. Einige von Ihnen sind vielleicht hier aufgewachsen und dann weggezogen, andere kommen gerne regelmäßig im Urlaub an den See. Die Gründe mögen verschieden sein, doch eins haben alle gemeinsam: sie googeln nach Konstanz.

Es überrascht wenig, dass die meisten Suchenden aus Baden-Württemberg kommen. Sie kommen aus Konstanz, Allensbach und von der Reichenau, aber auch aus Villingen-Schwenningen oder Tübingen.

Auch die Neu-Ulmer scheinen Fans von Konstanz zu sein. Sie schnappen sich den zweiten Platz hinter den Lindauern. Auch in München wir nach Konstanz gesucht, die Stadt ist auf Platz fünf.

Spannender wird es in Bundesländern, die weiter entfernt sind. In Niedersachsen beispielweise interessiert sich die kleine Gemeinde Drochtersen mit 11.000 Einwohnern besonders für Konstanz. Der Ort liegt etwa 45 Kilometer nordwestlich von Hamburg. Auch aus Hannover gibt es Suchanfragen über Konstanz.

Konstanz ist also nicht nur am Bodensee bekannt. Auch aus fernen Gemeinden wird unsere Stadt be- und gesucht.

Man darf gespannt sein, wie sich die Suchanfragen im neuen Jahr entwickeln werden. Ob Fitnessstudios in Konstanz bei den Neujahrsvorsätzen ganz oben sind? Oder wie man die nicht erwünschten Weihnachtsgeschenke umtauschen kann? Fragen, die selbst Google heute noch nicht beantworten kann.