Was sind es für Sorgen mit denen sich die Konstanzer Patienten an Sie wenden?

Louisa Mallig: Bei Notfällen wird Angehörigen plötzlich der Boden unter den Füßen weggezogen. Alles, was vorher selbstverständlich war, ist plötzlich anders. In solchen Situationen braucht es uns Seelsorger auf jeden Fall. Die Betroffenen sollen spüren, dass jemand neben ihnen ist, der ein Stück des Weges mitgeht.

Bild: Oliver Hanser

Andreas Kluger: Die Menschen suchen wegen allem Möglichen das Gespräch. Oft sind es Umstände, die völlig überraschend zustande kommen – Unfälle, ein Schlaganfall oder Herzinfarkt. Sie kommen aber auch mit ganz existenziellen Fragen. So wie eine Patientin, die sagt: Ich habe Brustkrebs und jetzt sollen meine Brüste amputiert werden. Dann bleibt mein Mann nicht mehr bei mir.

Bild: Oliver Hanser

Herr Kluger, Sie sind bereits seit 14 Jahren am Klinikum als Seelsorger tätig. Wie hat sich Ihre Arbeit verändert?

Kluger: Ein Klischee, was mir immer noch begegnet, ist: Ein Seelsorger geht von Zimmer zu Zimmer und spricht jeweils ein paar nette Worte. Das ist Geschichte. Heute kommen Menschen zu uns, die Sorgen und Fragen haben – hier an diesem Ort oder bedingt durch diesen Ort. Sie haben nicht die Erwartung, dass ich als katholischer Pfarrer für sie bete und dann wieder gehe. Sie sehen in mir als Seelsorger jemanden, der etwas von der Sorge um die Seele versteht. Patienten wissen, dass das etwas Anderes ist, als wenn der Arzt vorbei kommt und nach Schmerzen fragt.

Wie reagieren Sie auf solche Sorgen? Sie haben ja sicher auch nicht für alles eine Lösung parat?

Kluger: Es ist für mich ganz wichtig, erst mal wahrzunehmen. Wenn ein Patient zum Beispiel zu mir sagt, dass er Angst vor dem Sterben hat, kann ich da keine „richtige“ Antwort hinlegen. Ich muss fragen, warum er Angst davor hat. Liegt es daran, dass er noch so viel geplant hat? Ich habe nicht die fertigen Lösungen, aber ich bringe meine Erfahrungen und mein Wissen in das Gespräch mit ein.

Warum denken Sie, dass Seelsorger besser geeignet sind, als Familie oder Freunde?

Mallig: Manchmal braucht es diesen Schritt zur Seite, um wirklich Hilfe anbieten zu können. Gerade in so einer Krisensituation ist es nicht so leicht, nahen Angehörigen seine Ängste mitzuteilen, vielleicht auch, um es ihnen nicht noch schwerer zu machen.

Was beschäftigt die Patienten in Konstanz denn zur Zeit?

Mallig: Das lässt sich pauschal nicht sagen. Es hängt von den Stationen ab: auf der Intensivstation ist es anders als auf der Geburtsstation, wo gerade ein Baby geboren ist. Aber das Thema, was dann gerade dran ist, ist dann dran. Das kann die Frage nach dem Tod sein oder auch etwas ganz Anderes.

Ich hatte ganz am Anfang eine Frau, die sich vor einem Therapietermin Sorgen gemacht hat. Sie saß sonst immer im Rollstuhl, bei dem Termin musste sie aber stehen. Deshalb hat sie sich total unter Druck gesetzt. Wir haben gemeinsam überlegt, was ihr helfen könnte, gelassener zu sein. Sie hat gesagt: Eigentlich ist es bei mir das Singen.

Deshalb haben wir uns vor dem Therapietermin noch einmal getroffen und gemeinsam gesungen. Die Art, wie wir Gespräche führen, kann total unterschiedlich sein – mal ist es beten, mal ist es singen, mal nur danebensitzen und nichts sagen.

Kluger: Die Patienten beschäftigt das Leben, ganz einfach. Das Leben, das ein Abenteuer ist, das zerbrechlich ist. Was das Krankenhaus vom Alltag unterscheidet, ist die Krisensituation, weil da im Leben etwas nicht in Ordnung oder kaputt gegangen ist. Aber im Grund genommen ist es das Leben. Das, was wir Seelsorger dabei aus dem Leben der Menschen anvertraut bekommen, gibt es so nirgends. Wenn jemand Wunder erleben will, muss er nur einen Tag mit mitgehen.

Sprechen Sie mehr mit Patienten oder Angehörigen?

Kluger: Natürlich sind die Angehörigen nicht so präsent wie die Patienten. Aber in manchen Begleitungen sind die Angehörigen viel wichtiger. Ich denke an einen Patienten, der nicht mehr sprechen konnte, weil er einen Schlauch im Hals hatte und betäubt auf der Intensivstation lag. Die Begleitung der Angehörigen drehte sich um die Frage, wie weit die lebenserhaltenden Maßnahmen weitergeführt werden.

Ich habe den Angehörigen Mut gemacht, trotzdem mit dem Patienten zu kommunizieren und habe gezeigt, wie das möglich ist. Plötzlich hat er seine Augenbrauen hochgezogen. Eines von vielen weiteren Zeichen, die uns halfen, den Wunsch des Patienten zu erfahren. Sie haben geholfen, Leid zu beenden. So etwas erlebt der normale Mensch nicht jeden Tag. Dann ist es gut, mit meiner Erfahrung beistehen zu können.

