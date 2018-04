Konstanz Was bedeutet Heimat eigentlich für die Menschen in Konstanz? Wir haben nachgefragt - Teil 2

Was bedeutet Heimat eigentlich für die Menschen in Konstanz? Wir haben nachgefragt - Teil 2

Seit Horst Seehofer Heimatminister ist, wird wieder diskutiert: Was ist eigentlich Heimat? Im Duden steht: „Ein Land oder Ort, an dem man geboren oder aufgewachsen ist oder sich durch ständigen Aufenthalt zu Hause fühlt.“ Im zweiten Teil unserer Heimat-Reportage erzählen vier Menschen, was Konstanz und Heimat für sie bedeuten.

Mike Freyer ist in der Region aufgewachsen - hier ist er verwurzelt

Ich bin glücklich. Diese Stadt bietet mir alles, was ich brauche, um morgens in den Spiegel zu sehen und zu sagen: „Heute wird ein guter Tag“. Heimat ist für mich ein Ort, Heimat ist für mich Konstanz. Der See ist für mich absolut einzigartig – man kann ihn riechen, von ihm geht Energie aus. Auch schätze ich die Balance zwischen Hektik und Ruhe, die man hier findet.

Totale Stille und Isolation würde sich für mich irgendwie falsch anfühlen, ich könnte auch niemals in einem kleinen Dorf leben. In Konstanz kann man stets wählen: Möchte ich ein reges Treiben um mich herum haben, gehe ich zum Einkaufen mitten in die Stadt. Möchte ich alldem entfliehen und in Ruhe neue Kraft tanken, wähle ich die stillen, abgelegeneren Plätze, die wir „Einheimischen“ mit Vorliebe wählen.

Manchmal, wenn ich weg von Zuhause bin und ein Gebäude sehe oder ein Gesicht erkenne, das mich an eines in Konstanz erinnert, vermisse ich meine Heimat und frage mich, warum ich eigentlich nicht gerade dort bin. Bei solchen Déja-Vus beginnt für mich schon Heimat, diese Hingezogenheit zu einem bestimmten Ort. Mittlerweile stimmt auch das Gesamtpaket – ich habe hier ein starkes soziales Umfeld, treffe interessante Menschen.

Meine Mutter und meine Freunde wohnen hier und ich habe Arbeit bei der AGJ gefunden, alles äußere Faktoren, die enorm von Bedeutung sind. Mir ist in den letzten Jahren durchaus aufgefallen, dass Konstanz sich verändert, man trifft auch auf mehr junge Leute aus dem Ausland. Mir gefällt der Gedanke, dass wenn diese Menschen einmal wieder nach Hause gehen, sie ein Stück Konstanz mit sich nehmen, ein kleines Stück unserer Kultur mit im Herzen tragen. Das macht unsere Stadt um so vieles reicher.

Waliserin Abbey Bontempo hat Konstanz zu ihrer "temporären Heimat" gemacht

Ich studiere Deutsch und Italienisch, daher war mir immer klar, dass ich eines Tages zumindest für eine Weile in Deutschland leben würde. Die Wahl fiel auf Konstanz, weil die Uni einen guten Ruf genießt und die Kurse einfach gut für mich gepasst haben. Als ich dann herausfand, dass die Stadt direkt am See liegt, war ich begeistert.

Im September vergangenen Jahres zog ich also hierher, bereit, Konstanz zu meiner temporären Heimat zu machen. Der Begriff „Heimat“ ist für mich jedoch nicht als ein Ort definiert – wirklich jeder Ort könnte meine Heimat werden. Solange ich mir ein gemütliches Zimmer einrichten kann und mich mit Dingen umgebe, die vertraut sind, reicht das, um glücklich zu sein.

Es sind die Menschen, die einen Aufenthalt im Ausland prägen. Im Winter ist es schon vorgekommen, dass ich gerne etwas unternommen hätte und mich dann eingeengt fühlte. Man genießt hier in keinem Fall die Anonymität wie in einer Großstadt. Vor Kurzem kam es zum ersten Mal vor, dass ich Heimweh verspürte. Ich vermisse es, zu meinem Elternhaus zu fahren, meine Oma zu sehen und mit ihnen gemeinsam zu essen.

Ich denke, Cardiff wird trotz allem nicht mein einziges Zuhause bleiben. Gewässer spielen schon eine zentrale Rolle bei meiner Wohnortswahl. Daheim in Cardiff fahre ich ab und zu gerne an den Strand, auch an kalten Tagen. Diese Lebensqualität konnte Konstanz mir bieten und ich würde auch jederzeit zurückkehren.

Für Thomas Jelinek und Mareike Endres ist Heimat ein Gefühl und kein Ort

Thomas Jelinek - Schrobenhausen, Bayern

Es ist lustig – wenn ich mir vorstelle, ich befände mich im Weltall und müsste einem Alien zeigen wo meine Heimat ist, würde ich mich umdrehen, auf die Erde zeigen und sagen: „Das ist meine Heimat.“ Ein Ort. Ganz so einfach ist es dann aber natürlich doch nicht. Ich denke schon, dass ich meine Heimat heute geographisch auf den süddeutschen Raum eingrenzen kann.

Die Vertrautheit, die für das Heimatgefühl so wichtig ist, geht aber ganz klar über Landesgrenzen hinaus. Meine Wurzeln habe ich in Tschechien, das erfüllt mich mit viel Stolz. Den Großteil meiner Jugend verbrachte ich dann in Bayern, und wenn ich heute im Alltag dem Dialekt begegne, löst das definitiv auch eine Sehnsucht aus. 2009 zog ich mit meiner Frau in die Schweiz, weil ich dort einen Job angeboten bekommen habe, der sehr gut gepasst hat.

Wenn man es objektiv betrachtet und bereits recht viel rumgekommen ist, ist diese Gegend hier das Land, in dem Milch und Honig fließen: Es gibt den See, dessen Wasser so klar ist, und in die Alpen hat man es auch nicht weit. Die hohe Lebensqualität durch die Natur, die Nähe zu mehreren Ländern und die Vielfalt der Freizeitangebote waren ganz klar Faktoren für den Umzug in die Nähe von Kreuzlingen.

In Konstanz bin ich gerne, weil die Stadt so geschichtsträchtig ist und kulturell einiges bieten kann. Von der Altstadt geht ein besonderer Charme aus, und auch der Hussenstein im Paradies zieht mich immer wieder an, um kurz innezuhalten und sich bewusst zu werden, was meine ursprüngliche Heimat war.

Mareike Endres - Rot am See, Baden-Württemberg

Heimat bedeutet für mich ein Gefühl. Früher waren meine Eltern und die Region, in der ich aufgewachsen bin, das Symbol für Heimat, doch mit dem Wegzug in die Ferne hat sich die Definition des Begriffes verändert. Heimat ist für mich heute ein innerer Ort, der sicher auch von außen beeinflusst wird. Durch die Landschaft, in der ich lebe, die Sprache und die Menschen, die einen umgeben.

Ich erinnere mich noch gut an eine Reise durch China, auf der ich mich nach etwas Vertrautem gesehnt habe. Ich hatte dann immer ein Verlangen nach Müsli mit Früchten, da habe ich den Begriff „Soulfood“ wirklich verstanden! Das einzige, das sich bisher nicht verändert hat, ist das Gefühl, dass ich mich einfach als „Deutsche“ fühle. Komme ich nach einer Reise am Flughafen an, fühle ich mich zu Hause; komme ich von einem Wochenende bei meinen Eltern wieder in unserem Haus an, ist es, als käme ich von einer Heimat in die andere.

Es ist das Gefühl von Verbundenheit, das es für mich ausmacht. Mittlerweile habe ich das Bedurfnis, mich auch dauerhaft niederzulassen. Im Gegensatz zu unserem fruheren Wohnort Munchen ist Konstanz und seine Umgebung gemutlicher, man kann auch abends mal in eine Kneipe gehen und dort zufällig ein bekanntes Gesicht treffen.

Der erste Teil unserer Heimat-Reportage ist bereits am Karsamstag auf SÜDKURIER Online erschienen.