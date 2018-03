Konstanz Was bedeutet Heimat eigentlich für die Menschen in Konstanz? Wir haben nachgefragt - Teil 1

Was bedeutet Heimat eigentlich für die Menschen in Konstanz? Wir haben nachgefragt - Teil 1

Seit Horst Seehofer Heimatminister ist, wird wieder diskutiert: Was ist eigentlich Heimat? Im Duden steht: „Ein Land oder Ort, an dem man geboren oder aufgewachsen ist oder sich durch ständigen Aufenthalt zu Hause fühlt.“ Im ersten Teil unserer Heimat-Reportage erzählen vier Menschen, was Konstanz und Heimat für sie bedeuten.

Südamerikanerin Constanza Orellana Soto hat Heimweh in der Wahlheimat

Ich studiere Psychologie und bin vergangenen September als Austauschstudentin nach Konstanz gekommen. Geboren und aufgewachsen bin ich in Santiago de Chile. Die Wahl hierher zu ziehen habe ich vollkommen intuitiv getroffen – als ich das Prospekt der Uni Konstanz in den Händen hielt, stimmte einfach das Bauchgefühl.

Heimat ist für mich mehr als ein Gefühl: Die Umgebung, mit der man aufwächst, vor allem der Humor, das Essen, die Traditionen prägen einen von Anfang an. „La patria siempre está contigo“ – die Heimat ist immer bei dir. Wenn ich verreise, nehme ich diese Heimat mit, sie ist meine Identität. Wenn man erwachsen wird, stellt man sich irgendwann zwangsweise die Fragen: Wer bin ich? Wohin gehöre ich?

Als ich aus Chile wegzog, war ich enorm frustriert: Die Infrastruktur in der Stadt ist ineffizient, Bildung ist nicht selbstverständlich und die Armut wächst weiter. Der Unterschied zwischen Konstanz und Santiago ist gigantisch. Man hat hier so viel Freiheit, und alles liegt so nah beieinander! Natürlich kenne ich aber auch das Gefühl von Heimweh. Die Dunkelheit im Winter hat mir sehr zu schaffen gemacht.

Ich denke, mein Heimweh ergab sich durch ein Zusammenspiel des Alleinseins und dem Gefühl, wichtige Momente mit meinen Lieben Zuhause zu verpassen. Für immer hier wohnen könnte ich daher nicht. Trotz allem überwiegen die schönen Momente und die Zeit vergeht so schnell – ich merke, wie ich hier an mir selbst wachse und wie ich meine Heimat nun auch von einer ganz anderen Perspektive betrachte.

Konstanzer Robert Martin über seine paradiesische Heimat

Ich bin im Paradies in Konstanz geboren und aufgewachsen, spater bin ich zum Studieren fur ein paar Jahre weggezogen. Nach meinem Studium hatte ich das Gluck, als Lehrer an der Schule angestellt zu werden, an der ich selbst einmal Schuler war. Fernweh hat man immer, aber dauerhaft wegziehen – wofur? Ich habe hier doch alles.

Heimat ist fur mich die Schonheit eines Ortes im Zusammenspiel mit Wohlfuhlen. Meine Familie lebt bereits seit Generationen in dieser Stadt und es gabe auch keinen Grund, sie jemals zu verlassen. Das Paradies macht in diesem Fall seinem Namen alle Ehre: die Verhaltnisse, unter denen ich als Kind aufgewachsen bin, waren ideal.

Heute betreibt meine Tochter ein Café direkt hinter dem eisernen Brunnen, an dem ich schon als Junge vorbeigelaufen bin und in dem ich nun täglich mithelfe. Durch die Nahe zu der Schweiz war Konstanz schon immer interkultureller gepragt als andere Stadte in der Umgebung. Was uns aber ganz eindeutig von einer Großstadt abhebt, ist, dass hier nicht so eine enorme Hektik herrscht. Ich genieße die Atmosphare am Ufer des Seerheins in Richtung Gottlieben, besonders im Sommer.

So nah an der Grenze zur Schweiz zu wohnen ist auch etwas Besonderes, dadurch ergaben sich in der Vergangenheit schon ein paar interessante Situationen, die mich heute zum Schmunzeln bringen. Beispielsweise zieht sich schon seit 1939 mitten durch einen unserer Gärten ein Zaun, der errichtet wurde, um die Landesgrenze zwischen Deutschland und der Schweiz zu markieren.

Nathan Keeves aus England fand in Konstanz eine neue Heimat

Aufgewachsen bin ich an verschiedenen Orten im Südosten Englands. 2002 kam ich nach Deutschland, und 2010 wurde Konstanz zu meiner Wahlheimat. Mein Lieblingsort hier ist der Seerhein – im Sommer mit Freunden ein Glas Wein am Ufer zu trinken oder mit meiner Familie schwimmen zu gehen ist unbezahlbar. Heimat? Ich denke, das ist ein Gefühl. Zentrale Rolle spielt die Balance aus Sicherheit, dem engen sozialen Umfeld und der Natur.

Mit England verbinde ich das romantische Gefühl eines grünen Landes, durch das ich tagsüber spaziere und abends in eine vertraute Kneipe einkehre, um dort meine Freunde zu treffen. Leider bleibt das nur eine wertvolle Erinnerung, da sich in meiner früheren Heimat inzwischen viel geändert hat. Aus den gemütlichen Kneipen wurden kommerzialisierte Ketten.

Ich erinnere mich noch genau an den Morgen der Bekanntmachung des Brexit im Juni 2016. Als ich die Neuigkeiten im Fernsehen sah, lief ich sofort zum Landratsamt und beantragte die deutsche Staatsbürgerschaft. In dem Moment wollte ich nichts mehr mit England zu tun haben, hier in Deutschland fühlte ich mich sicherer, hier ist jetzt meine Heimat. Ich liebe die Traditionen wie Kaffee und Kuchen, und dass die Geschäfte an Sonntagen geschlossen bleiben.

Natürlich ist es nicht perfekt, Kompromisse muss man immer eingehen – beispielsweise wollen wir nun seit geraumer Zeit in eine größere Wohnung ziehen, die Immobilienpreise sind jedoch horrend. Nicht jeder kann sich Konstanz leisten. Ein weiterer Punkt, der das Gefühl der Verbundenheit stärkt, ist das internationale Flair, das gerade durch die Universität und die Hochschule zustande kommt. Diese weltoffene Einstellung sollten wir schützen.

Keivan Haghighi Javid musste aus seiner Heimat fliehen

Um meine Auffassung von Heimat zu verstehen, muss man zunächst meine Geschichte kennen: Ich wuchs in einer Stadt im Norden Irans direkt am kaspischen Meer auf, mit 19 Jahren zog ich in die Hauptstadt Teheran, um Physik zu studieren. An diesem Ort mit seinen rund 15 Millionen Einwohnern lernte ich zum ersten Mal das Gefühl von Heimweh kennen.

Nach meinem Uniabschluss führte ich ein gutes Leben: Meine Familie lebte mit mir in Teheran, es fehlte uns an nichts. Das große Problem: Im Iran herrscht eine Scheindemokratie mit starken diktatorischen Zügen, so wird unter anderem das Internet zensiert. Für mich war es eine Sache der Überzeugung, gegen diese Herrschaftsform zu operieren. Ich war Teil eines gut organisierten Widerstandsnetzwerks, jedoch wurde eines Tages einer unserer Fahrer von der Regierung ertappt. Auf ein solches Szenario waren wir glücklicherweise vorbereitet.

Es gelang mir innerhalb kürzester Zeit, nach Deutschland zu fliehen. Im Iran gibt es das Sprichwort: „Heimat ist ein Platz, an dem man glücklich ist“. Kultur, Essen oder Wetter sind Faktoren, denen man sich anpassen kann, wenn man es wirklich will. Als ich nach Deutschland kam, hatte ich nicht die Freiheit zu wählen, in welche Stadt ich gehen wollte. Ich denke, ich habe heute drei Heimaten: Rascht, wo ich geboren und aufgewachsen bin, Teheran, wo sich meine soziale Heimat befindet – und Konstanz.

Ich vermisse meine Familie ganz schrecklich. Diese Ungewissheit, wie unsere Zukunft aussehen wird, versetzt mir nach wie vor einen Stich. Ich weiß nicht, ob meine Familie je zu mir kommen darf. Wenn uns das ermöglicht würde, wäre ich sehr glücklich. Natürlich wäre alles so viel einfacher, wenn ich einfach zurückgehen könnte, in mein Land, dessen Sprache und Bürokratie mir vertraut sind. Zurück nach Hause werde ich als politisch Verfolgter aber erst einmal nicht gehen können.

Am Ostermontag erscheint Teil 2 unserer Heimatreportage auf SÜDKURIER Online.