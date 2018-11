Was für das Berliner Olympiastadion die blaue Laufbahn ist, das sind in Konstanz die bunten Fahrradstraßen: ein Alleinstellungsmerkmal und gleichzeitig Hingucker. Bis vor die Tore Münchens hat sich herumgesprochen, dass die Stadt am Bodensee nicht nur ihre Pflaster färbt, sondern auch eine besonders drahteselfreundliche Kommune sein will. Am vergangenen Wochenende war eine 37-köpfige Besuchergruppe aus Starnberg zu Besuch. Kreisräte und Landkreisverwaltung wollten „mehr über das gut funktionierende Fahrradwegenetz lernen“, wie die Süddeutsche Zeitung schreibt.

Dass künftig auch der Mitterweg in Krailling oder die Zugspitzstraße in Stockdorf in sattem Blau erstrahlen werden, ist jedoch recht unwahrscheinlich. Mehr als einige Anregungen und ein lustiges Foto einer Kreisrätin im Lastenrad hatten die Oberbayern auf der Heimfahrt nicht im Gepäck, dazu sind die Rahmenbedingungen am Starnberger See und Bodensee zu verschieden. So entsprechen die täglich 10.000 Radfahrer auf der Petershauser Straße in etwa der Zahl der Autos auf gut frequentierten Ortsdurchfahrten in dem bayerischen Landkreis. Selbst der Landrat gab zu, dass er sich mehr von der Visite nach Baden-Württemberg erwartet hatte.

Die Frage der Vergleichbarkeit

Es war zwar kein blaues Wunder, das die Gäste auf den blauen Straßen erlebten, doch „eine Studentenstadt wie Konstanz mit gut 80.000 Einwohnern und einer Altstadt mit verwinkelten Gassen lässt sich kaum vergleichen mit Starnberg und den Gemeinden im Fünfseenland und dem hügeligen Gelände“, heißt es in der Süddeutschen Zeitung über den Wochenend-Ausflug bei strahlend blauem Himmel.

Unbestätigten Gerüchten zufolge hat sich für dieses Wochenende übrigens eine Abordnung der niederländischen Provinz Limburg in der Ostschweiz angekündigt. Sie will sich darüber informieren, ob eine Gondel wie die der Luftseilbahn Schwägalp-Säntis auch in ihrer Heimat Sinn ergeben würde. Schließlich befindet sich dort der Vaalserberg, die mit sagenhaften 322 Metern Höhe höchste Erhebung des Landes.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein