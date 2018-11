von Lisa Böhm

Ich heiße Lisa Böhm und bin 11 Jahre alt. Ich gehe in Kreuzlingen auf die Seetal-Schule. Mein großer Traum ist es, Journalistin zu werden. Der Vater von meiner Freundin ist Journalist und hat mir geraten, zuerst zu einer Zeitung zu gehen. In der ganzen Schweiz ist heute der nationale Zukunftstag, und ich habe mich für den SÜDKURIER entschieden.

Warum willst du Journalistin werden?

Ich möchte Journalistin werden, weil ich so gut Fragen stellen kann, dass meine Mutter oft schon deshalb ausgeflippt ist.

Was liest du in der Zeitung und was machst du im Internet?

In der Zeitung lese ich gerne den Sport-Teil oder auch die Seite mit dem Kreuzworträtsel und den Comics. Im Internet schaue ich mir gerne Videos oder Filme an. Oder ich checke Webseiten. Ich schaue auch viel Musikvideos an, am liebsten von Taylor Swift.

Wofür interessierst du dich?

Ich interessiere mich für so gut wie alles, was rund um mich passiert. Allerdings auch für Neuigkeiten. Ich spiele auch Handball und interessiere mich daher auch dafür. Auch Tiere sind spannend.

Was wünschst du dir für die Zukunft?

Für die Zukunft wünsche ich mir natürlich, dass mein Traum, Journalistin zu werden, nicht verfliegt sondern wahr wird.

Wie war dein Tag beim SÜDKURIER?

Jörg-Peter Rau aus der Chefredaktion hat mir das ganze Medienhaus und die Druckerei gezeigt. Alles war unglaublich groß und toll. Als mich dann auch noch drei Kollegen mit in die Kantine genommen haben, war ich richtig glücklich. Das war mein Zukunftstag 2018.

Wie es zu diesem Artikel kam

Praktika und Hospitationen von so jungen Schülerinnen und Schülern sind in den Redaktionen des SÜDKURIER eigentlich nicht üblich. Lisa Böhm hatte sich allerdings mit einer so sympathischen wie forschen E-Mail beworben, dass wir das einfach nicht ablehnen konnten.

Dass sie wirklich gut Fragen stellen kann, wie es sich für eine Journalistin gehört, können wir bestätigen. Aber auch wir haben viel von Lisa gelernt: Dass sportlich-aktive Kindergeburtstagsfeiern mit Freunden das Beste sind. Dass Trump ein großer Depp ist, und man ihm in der gedruckten Zeitung dafür auch gern mal Schnurrbärte anmalen kann. Welche Kinderbücher man heute mit elf Jahren so liest.

Lisas letzter Satz am Nachmittag war "Och, ich will noch nicht gehen!" Wir hoffen auch sehr, sie in ein paar Jahren wiederzusehen. Ihre zukünftigen Interviewpartner können sich schonmal warm anziehen.

(Sebastian Pantel)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein