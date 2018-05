Konstanz Warum üben Kundenbewertungen im Internet so viel Macht auf Verbraucher aus? Ein Experte aus Konstanz erklärt es

Fünf Stene oder doch nur einer? Ohne Kundenbewertung ist der digitale Handel nicht mehr vorstellbar. Den Verbrauchern gibt die Rückmeldung ungeahnte Macht, für Unternehmen geht es oft um den guten Ruf. Start-Up-Pionier Andreas erklärt eine Mechanik, die alle kennen. Am 8. Mai gibt es mehr zum Thema – live im Gespräch.

Jetzt doch noch schnell schauen: Wie ist das Hotel, in dem ich ein Wochenende verbringen will, denn von anderen Gästen so bewertet worden? Wie viele Sterne hat die neue Waschmaschine, die ich schon fast bestellt habe, von anderen Kunden so bekommen? Was sagen andere über den Arbeitgeber, mit dem ich schon fast handelseinig bin? Welche Erfahrungen haben andere Ebay-Kunden mit dem Verkäufer dieses gebrauchten Kindersitzes so gemacht?

Der Online-Handel ist ohne Bewertungen kaum mehr denkbar, und erst die Digitalisierung macht es möglich, viele Erfahrungen zusammenzuführen und ein Meinungsbild darzustellen. Aber wie stark leiten uns diese Informationen?

Ohne Noten oder Sterne ist Online-Geschäft kaum mehr denkbar

Sehr stark – nein, viel stärker als wir es selbst denken. Sagt einer, der sich mit dem Thema wohl besser auskennt als fast alle anderen, die in Konstanz und Umgebung mit Internet-Bewertungen zu tun haben. Es ist Andreas Owen, der immer wieder neue Unternehmen mit digitaler Grundlage gründet und selbst dazu beiträgt, dass es Kundenbewertungen gibt.

Gerade hat der Konstanzer Unternehmer und Berater eine neue Plattform aufgebaut. Sie heißt www.wirsindhandwerk.de und soll die Präsenz von zumeist kleineren, oft familiengeführten, oft mehr praktisch-analog als digital tätigen Unternehmen ausbauen. Und mit dabei ist: eine Bewertungsfunktion.

Die Verbraucher halten die Rückmeldungen für sehr glaubwürdig

Solche Rückmeldungen von Kunden, sagt Andreas Owen, üben viel mehr Macht auf Verbraucher aus, als diese denken. Und sie sind für die Unternehmen sehr viel wichtiger, als sie glauben. In Befragungen haben, wie Owen erklärt, 80 Prozent der Umfrageteilnehmer erklärt, eine Online-Bewertung komme für sie einer persönlichen Empfehlung gleich. Und Empfehlung, das kann eben auch sein: Lass besser die Finger davon.

Woher diese hohe Glaubwürdigkeit kommt, hänge mit der Bedeutung des Internets für das tägliche Leben zusammen; vielleicht auch mit der stillschweigenden Erwartung, dass dutzende, hunderte oder tausende andere Kunden ja kaum irren können. Es geht also auch um die Macht von schierer Datenmasse.

Wehe, wenn sich die Abwärtsspirale einmal in Gang gesetzt hat

Doch Bewertung ist nicht gleich Bewertung, gibt Andreas Owen zu bedenken. Es gibt eben nicht nur gute oder schlechte Bewertungen mit einem oder fünf Sternen, sondern auch substanzlose und erkenntnisbringende. Das erklärt er auch seinen Kunden in den Handwerksbetrieben: "Eine Bewertung kann positiv, aber wertlos sein; eine konstruktive Kritik ist da sehr viel wichtiger."

Darum bietet er seinen Geschäftspartnern auch an, dass Bewertungen verfolgt und strittige Fragen direkt geklärt werden – das sogenannte Reputation Management, die aktive Arbeit am öffentlichen Ruf, ist Teil seiner Arbeit. Denn Owen weiß auch: Wenn die Abwärtsspirale der Abwertung einmal in Gang ist, lässt sie sich nur noch mit großem Aufwand aufhalten oder gar umdrehen.

Wenn Konzerne die Regeln bestimmen und nicht mehr Gesetze

Einfach ist das nicht, das sagt auch Guido Baltes, der an der Konstanzer Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung arbeitet und die Digitalisierung zugleich wissenschaftlich erforscht wie auch als Anlass für eine Beratung von Unternehmen nutzt.

Zum Beispiel, sagte Baltes im Januar bei der Veranstaltungsreihe "Überraschende Perspektiven" von SÜDKURIER und Industrie- und Handelskammer in Konstanz, orientieren sich Marktteilnehmer oft mehr an Bewertungen als an Gesetzen. Da machen Vermieter im Netzwerk AirBnB Zugeständnisse, zu denen sie nicht verpflichtet sind. Da nimmt ein Online-Händler ein Produkt zurück, ohne dass der Kunde tatsächlich einen Anspruch darauf hätte.

Ist der Ruf erst ruiniert, helfen Google oder Facebook kaum weiter

Stimmt, sagt Andreas Owen, der am Dienstag, 8. Mai, in der Gesprächsreihe zu Gast ist. Denn die Regeln bestimmen oft internationale Internet-Konzerne, denen eine Wohlfühlatmosphäre für ihre Kunden wichtiger ist als alles andere: "Die Machtbildung im Internet wird beherrscht von Kräften, die wir kaum kontrollieren können."

Darin sieht er auch eine Stärke seines neuen Portals: "Wir sind ein deutsches Unternehmen mit echten Ansprechpartnern, die auf der Grundlage deutscher Gesetze arbeiten. Versuchen Sie doch mal, bei Google oder Facebook eine wahrheitswidrige Behauptung löschen zu lassen."

Schon gewusst? Gute Bewertungen im Netz kann man sich oft kaufen

Mehr Transparenz wünscht sich auch Guido Baltes. Denn er weiß genauso wie Andreas Owen, dass manche Internet-Handelsplattformen ihren Händlern sogar aktiv anbieten, dass – gegen Bezahlung natürlich – verlässlich positive Bewertungen in genügender Zahl erscheinen. Nicht jeder, der fünf Sterne vergibt, tut das also aus echter Begeisterung und unabhängig von Vorteilen, die er dadurch erlangt.

Trotzdem sieht Owen es als ein großes Plus der Digitalisierung, dass es noch nie so einfach war, Erfahrungen zu teilen und Informationen zielgerichtet auszuspielen. Das, erklärt er, ist ein Teil der Mechanik hinter den so einflussreichen Online-Bewertungen. Und räumt offen ein: "Ja, das ist Fluch und Segen zugleich."

Wer ist eigentlich Andreas Owen, der sich im Thema so gut auskennt?

Andreas Owen ist Online-Marketing-Experte und gilt als Pionier im Suchmaschinen-Marketing. Er gründete 1999 in Konstanz die Such­treffer AG, damals war es das erste Unternehmen dieser Art in Deutschland. 2007 war es einer der Marktführer und wurde von der börsennotierten Goldbach Group akquiriert.

Heute investiert Owen in Start-ups und coacht Gründer und Unternehmer. Darüber hinaus ist er Gründungsmitglied und Vorstandsvorsitzender von Cyberlago, dem größten Digital-Netzwerk am Bodensee. Sein aktuelles Start-up wirsindhandwerk.de ist nach eigenen Angaben die am schnellsten wachsende und bereits preisgekrönte Bewertungsplattform für das Handwerk in Deutschland.

Wer mehr wissen will, kommt am 8. Mai zur IHK nach Konstanz

Die Reihe "Überraschende Perspektiven", die das SÜDKURIER Medienhaus und die Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee gemeinsam veranstalten, dient dem Austausch über gesellschaftlich bedeutsame Fragen. In diesem Jahr bildet das Thema Digitalisierung den Rahmen.

Mit Andreas Owen spricht Jörg-Peter Rau, in der SÜDKURIER-Redaktion Regionalleiter für den Bereich Bodensee-West, am Dienstag, 8. Mai, um 19 Uhr bei der IHK (Reichenaustraße 21) über die Macht von Online-Bewertungen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung aber erforderlich per E-Mail an teilnehmen@suedkurier.de.