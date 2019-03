Im katholischen Gottesdienst in Wollmatingen herrscht große Ratlosigkeit, als Pfarrer Hipp eine persönliche Erklärung abgibt. Es gebe unterschiedliche Auffassungen darüber, wie er seinen Dienst zu versehen habe, sagt Michael Hipp vor seiner Gemeinde. Deshalb werde er sich zunächst eine Auszeit im Kloster nehmen und danach eine neue Dienststelle antreten.

Nach dem Gottesdienst äußern viele Gemeindemitglieder großes Erstaunen, offene Ratlosigkeit. Viele wissen nicht, warum der Pfarrer nach nur einem Jahr in der Gemeinde versetzt werden soll und inwiefern seine Amtsführung kritikwürdig sei.