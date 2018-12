von Stefan Böker

Die Tat

Am Abend des 2. April 2017 war es im Kreuzlinger Seeburgpark schon recht warm. Fünf junge Erwachsene hatten es sich am Aussichtsturm gemütlich gemacht. Ein Mann sprach sie an, wollte wissen, was sie von Masseneinwanderung hielten. Dann leugnete er den Holocaust, berichtete von Verschwörungstheorien und dass "die Juden uns versklaven" würden. Zudem gab er der Gruppe Schriften mit rassendiskriminierenden Inhalten und forderte sie auf, diese zu lesen und zu verbreiten.

Die jungen Frauen und Männer nahmen den Mann zunächst wenig ernst. Seine Pamphlete warfen sie in den Müll. Nachdem sie eine Nacht darüber geschlafen hatten, erstatteten sie dennoch Anzeige. Ein Zeuge hatte den Mann in einem Artikel einer großen Boulevard-Zeitung erkannt. Bei ihrer polizeilichen Befragung identifizierte ihn eine weitere Person. Die Staatsanwaltschaft erhob Anzeige wegen Rassendiskriminierung.

Die Verhandlung

Nun stand der 47-jährige Thurgauer vor dem Bezirksgericht Kreuzlingen. Er war 2012 bereits verurteilt worden, weil er über Funk Nazi-Propaganda verbreitet hatte.

Handelt es sich beim Angeklagten um einen Unverbesserlichen oder ist der Mann schlichtweg verwirrt? Im Zeugenstand sprach der Bezieher von Invalidenrente über seine Finanzen, warf dem Bundesamt für Kommunikation vor, ihm Geld vom Konto gestohlen zu haben. Zu seiner Meinung über Juden befragt, antwortete er, da müsse man aufpassen, was man sagt. Verlegen kratzte er sich am Bein. "Es gibt überstaatliche Mächte, die Europa kaputt machen. Da habe ich etwas dagegen. Das lasse ich nicht zu", meinte er schließlich. Deswegen habe er schon Flugblätter verteilt und Passanten angesprochen. Aber das sei alles legal gewesen, "Zettel über Freimaurer", fügte er vor Gericht hinzu.

Die Tat, welche er in Kreuzlingen begangen haben soll, leugnete der Mann und verweigerte bei Nachhaken die Aussage. Er kenne zwar den Seeburgpark, hindurchgefahren sei er auch schon, aber er habe nie mit jemandem gesprochen.

Er gab allerdings zu, den Autor einiger der dort verteilten Texte zu kennen: den deutschen General Erich Ludendorff, der im Ersten Weltkrieg zu den wichtigsten Militärs zählte. Über den habe er schon im Internet recherchiert. Sein Verteidiger hingegen zielte auf den Wahrheitsgehalt der Zeugenaussagen. Im Park um 21 Uhr sei es bereits dunkel gewesen. Man könne nicht von einer eindeutigen Identifikation sprechen, zweifelte er die Statements an. Auch sei eine Gruppe von fünf Menschen noch keine Öffentlichkeit. Dies müsse für den Tatbestand der Rassendiskriminierung erfüllt sein.

Der Freispruch

Eine Taktik, die nicht notwendig gewesen wäre. Denn das Bezirksgericht konnte die Zeugenaussagen gar nicht verwerten. Die Staatsanwaltschaft habe das Teilnahmerecht des Beschuldigten an den Zeugenbefragungen versäumt, sagte Richter Thomas Pleuler. "Der Beschuldigte wurde nicht über die Termine informiert. Unverständlich."

Er habe zwar viele Anhaltspunkte, dass der Mann der Schuldige sei. Für einen Schuldspruch reichte es ohne Geständnis aber nicht. So blieb dem Richter schlussendlich nur eine Ermahnung: "Arbeiten Sie an Ihrem Menschenbild und Ihrer Einstellung, sonst bekommen Sie bald wieder Ärger mit dem Gesetz", gab er dem Mann mit auf den Weg.

Wie es nun weitergeht

Die Staatsanwaltschaft will das schriftliche Urteil abwarten, so ein Mediensprecher. Die Argumentation des Bezirksgerichts klinge nach überspitztem "Formalismus". Der Angeklagte habe gegenüber der Polizei telefonisch einen Verzicht auf die Teilnahme an Zeugenvernehmungen erklärt, das sei in einem Protokoll festgehalten. Bei Fehlern hätte das Gericht die Angelegenheit zwecks ergänzender Untersuchungen an die Staatsanwaltschaft zurücküberweisen müssen.

"Sollte effektiv ein Formmangel zum Freispruch geführt haben, würden wir sehr wahrscheinlich Berufung anmelden", sagte der Mediensprecher der Staatsanwaltschaft.