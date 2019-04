Laut Euro Concept bestehe "an der endgültigen Fertigstellung des Maxx-e-motion Ensembles weiterhin kein Zweifel". Dies erklärt der für die Pressearbeit zuständige Philipp Webler auf eine neuerliche SÜDKURIER-Anfrage. Drei Monate sollen Verhandlungen mit "drei in Frage kommenden neuen Teilinvestoren" andauern. Wie äußern sich andere Projektbeteiligte?





Der gibt sich über die Zusammenarbeit mit Euro Concept bedeckt. Aus der Europa-Firmenzentrale in England heißt es freundlich, aber schmallippig: "Es tut uns leid, dass wir in dieser Sache keinen Kommentar abgeben können." Fragen hierzu könnten nur von Euro Concept beantwortet werden. Laut deren Sprecher Philipp Webler "existieren keine rechtlichen Schritte des Unternehmens Hilton gegenüber der Euro Concept Group oder anderen Beteiligten".

Euro Concept

Das Unternehmen selbst erklärt die Unterbrechungen an der Baustelle mit dem Ausfall von zwei Teilinvestoren nacheinander. Laut Webler seien diese "entweder in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten oder haben sich als schlussendlich wenig seriös herausgestellt". Die Auswahl von drei neuen Teilinvestoren dauerten demnach "bis zu drei Monate an". Erst wenn die ausgeschiedenen Investoren ersetzt worden sind, könne man "ein solches Projekt seriös fortführen", ergänzt Webler. "Und auch die Öffentlichkeit weiß heutzutage, wie stark sich Großprojekte im Bau verzögern können."