So klingt es, wenn die Stahlkugeln kollidieren: „Klack-klackediklack-klack-klack“ – oder so ähnlich. Auf dem Boule-Platz beim alten Litzelstetter Friedhof ist dieser Klang derzeit wöchentlich zu hören. Regelmäßig trifft sich rund ein Dutzend Spieler zum französischen Freizeit-Kugelspiel Pétanque, das hierzulande besser als Boule bekannt ist.

Hugo Balliel aus Litzelstetten kennt das Spiel schon seit den 1980er Jahren, als er mit seinen Kindern zum Zelten nach Frankreich gefahren war. „Man muss ein Händchen für die Kugel haben. Ich mag das Gefühl, etwas bewirken zu können“, beschreibt er seine Empfindung beim Spielen. In einem Verein oder gar in einer Liga spiele er nicht: „Mir reicht einmal in der Woche.“ Auch in Düsseldorf, wo er viele Jahre gelebt habe, habe er oft gespielt. Beim Nordpark gebe es einen großen Boule-Platz, „dort gibt es sehr gute Spieler.“

Video: Nikolaj Schutzbach

Prinzipiell sei er sehr froh, dass die Gemeinde beim alten Friedhof die Bahn eingerichtet hat. Störend sei allerdings das über die Bahn hineinragende Stahlgerüst, das wohl eine Art Laube mit rankenden Rosen bilden soll. „Gut gemeint, aber nicht gut gemacht“, urteilt Balliel. Ihn und seine Mitspieler hindern die Stahlträger an hohen Präzisionswürfen. Diese sind oft dann erforderlich, wenn eine nahe am Zielkügelchen liegende Kugel des Kontrahenten gezielt weggeschossen werden soll.

Dieter Wolff führt auf einer Holzleiste den Spielstand. Die Teilnehmer spielen allerdings ohne Wettkampfanspruch. Bilder: Nikolaj Schutzbach | Bild: Nikolaj Schutzbach

Christa Maaß spielt seit einem knappen Jahr in der Mittwochsgruppe. Zu Fuß hat sie es nicht weit. Früher habe sie Tennis gespielt. „Wegen Rückenproblemen kann ich vieles nicht machen. Aber Boule funktioniert einigermaßen. Ich mag Konkurrenzspiele“, erzählt sie. Erfahrung habe sie so gut wie gar keine mitgebracht.

„Ich nehme als Gast teil“, berichtet Brigitte Varga. Soll heißen, sie ist keine regelmäßige Teilnehmerin. Immer wenn ihr Partner Werner Karmiol in Litzelstetten zu Besuch sei, kämen sie gemeinsam hierher. „Ich habe vorher keine zehnmal gespielt. Ich bin durch eine Freundin dazu gekommen, die mich mitgenommen hat. Der Reiz des Boule-Spiels ist, dass man sich ständig bewegt und an der frischen Luft ist. Es macht einfach Spaß. Und das ist eine nette Gruppe“, erklärt sie.

Das Spiel sieht zufällig und leicht aus – aber erfordert Präzision und Übung

Werner Karmiol kommt aus Herdecke, gelegen zwischen Dortmund und Hagen. „Ich bin regelmäßig hier. Sogar meine Kugeln lasse ich hier“, erzählt er. In seiner Heimatstadt habe er früher viel gespielt, bis der Platz am Rathaus wegen einer Baumaßnahme entfernt wurde. „In den 90er Jahren war ich viel in Frankreich. Da habe ich mir die Kugeln gekauft“, ergänzt er.

„Mich reizt es, mit Präzision zu spielen. Das sieht zufällig aus. Man muss aber eine bestimmte Motorik haben“, erläutert Karmiol. In einer Liga wolle er nicht spielen. „Dafür müsste ich eine Menge trainieren“, erklärt er. Die Spieler müssen mit verschiedenen Widrigkeiten zurechtkommen, wie Steinchen oder Unebenheiten. Auch Blätter stören, die ein leichter Wind ständig auf die Bahn weht.

Lästig ist vor allem eine Sandkuhle, in der die geworfenen Kugeln stark abgebremst werden. Daran stört sich nicht nur Werner Karmiol. Er und seine Mitspieler wünschen sich, dass die Litzelstetter Ortsverwaltung den Platz bald repariert.

Jutta Heißner wohnte früher in Litzelstetten. Jetzt fährt sie regelmäßig von Staad hierher. „Ich weiß, dass es in Konstanz einen richtigen Boule-Club gibt. Aber das hier ist flexibler“, erklärt sie. „Ich mag gerne Mannschaftsspiele. Es macht unheimlich viel Spaß und es ist nicht tierisch ernst. Trotzdem will jeder gut sein.“

Treffpunkt Die Boule-Bahn beim alten Litzelstetter Friedhof gibt es schon lange. Erst vor fünf Jahren habe sich eine feste Gruppe ergeben, berichtet Initiatiorin Brunhilde Wolff. Das war, als sie die Idee bei der Nachbarschaftshilfe einbrachte. Seither treffen sich die Spieler mittwochs um 15 Uhr für etwa zwei Stunden. Derzeit hat diese Gruppe genug Mitglieder. Daher gibt es seit Juli eine Dienstagsgruppe, die sich vormittags um 10 Uhr trifft. Wenn es regnet oder in der kalten Jahreszeit entfallen die Treffen. „Im Winter treffen wir uns einmal im Monat in einem Lokal. Damit man sich nicht verliert“, erzählt Brunhilde Wolff.

